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Dia do Mídia: Grupo Liberal realiza programação especial para celebrar o mercado publicitário

Encontro contará com roda de conversa, visita aos setores de produção de conteúdo e confraternização na sede do grupo.

Gabriel Pires
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Dia do Mídia reúne profissionais para noite de comemoração (Foto: Carmem Helena | O Liberal | Arquivo)

Em celebração ao Dia do Profissional de Mídia, comemorado em 21 de junho, o Grupo Liberal promove nesta quinta-feira (25) uma programação especial voltada aos profissionais do mercado publicitário e da comunicação no Pará. Entre os destaques da programação está o Lib Talks Mídia, que abordará temas relacionados às transformações da publicidade paraense. Após a roda de conversa, os participantes farão uma visita à Redação Integrada do Grupo Liberal e ao Parque Gráfico, onde são impressos os jornais O Liberal e Amazônia Jornal. Em seguida, participarão da festa em homenagem ao Dia do Mídia, que será realizada no hall da sede do grupo.

A celebração contará ainda com uma imersão na história dos 80 anos do jornal O Liberal e 50 anos da TV Liberal. A diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, destaca que a programação incluirá apresentações artísticas e momentos de integração entre os participantes. Aline Viana frisa que a edição do Dia do Mídia deste ano tem um significado especial por coincidir com as comemorações dos veículos de comunicação, unindo as celebrações em um único momento de confraternização e reconhecimento ao mercado publicitário.

“É sempre muito importante celebrar e agradecer aos nossos parceiros, às agências, aos anunciantes e aos nossos clientes, porque só chegamos aos 80 anos do jornal e aos 50 anos da TV porque eles estiveram com a gente ao longo de toda essa jornada”, observa a diretora de Mercado do Grupo Liberal.

Troca de experiências

De acordo com Aline, o Lib Talks Mídia e a festa em homenagem ao Dia do Profissional de Mídia também foram pensados como uma oportunidade de compartilhamento de experiências e de crescimento do setor. Para ela, esse é um momento de reforçar a parceria. “Nosso objetivo é promover essa aproximação, essa troca de experiências e também agradecer a um mercado que é tão importante no nosso dia a dia. O Lib Talks Mídia faz parte da programação da Festa do Mídia, que contará ainda com outras atividades”, destaca Aline.

“O grande propósito é justamente reunir, valorizar e agradecer esses parceiros que caminham conosco. Mais do que isso, é um dia que celebra o setor, que é tão necessário e tão importante para as estratégias de marketing, para o fortalecimento das marcas, para o varejo e também para a área institucional", acrescenta.

Lib Talks Mídia

Dentro da programação, o “Lib Talks Mídia”, será uma roda de conversa que vai abordar as transformações do mercado publicitário paraense, suas memórias e os rumos do setor no cenário contemporâneo. Nesta edição, o diretor de Projetos Estratégicos do Grupo Liberal, Ney Messias, será o mediador do debate, que contará com a participação do publicitário Zé Paulo e do também publicitário Ivo Amaral.

Para Ney, trazer luz a esses temas contribui para compreender, de forma estratégica, as transformações do mercado publicitário. Ele avalia que essa também é uma maneira de ampliar as discussões sobre o papel da mídia em um cenário cada vez mais multiplataforma, impulsionado pelas mudanças trazidas pela digitalização do jornalismo. “Muito antes de debater mudanças, queremos ouvir histórias de como esse mercado foi construído. Precisamos lembrar sempre do passado para construirmos um futuro cada vez mais inovador”, observa.

Conheça mais sobre os convidados do Lib Talks Mídia

IVO AMARAL

Jornalista, publicitário e empresário, Ivo tem uma trajetória que se confunde com a história da comunicação na região. São 68 anos dedicados ao rádio e ao jornal, 65 anos à televisão e 55 anos à publicidade, construindo uma carreira marcada pelo profissionalismo, credibilidade e paixão pela comunicação. Iniciou sua jornada ainda jovem, como locutor esportivo, tornando-se uma referência em sua área de atuação.

Atualmente é CEO da Ivo Amaral Publicidade, que completou 52 anos de atividade ininterrupta atendendo contas privadas e governamentais; é sócio da LOR Comunicação Corporativa, faz parte do Conselho da Editora Casa da Cultura e ainda é comentarista da TV Cultura e colunista de esportes do Jornal O Liberal.

ZÉ PAULO

É jornalista, publicitário e empresário, sócio da 3D Estúdios. Em rádio e tv, começou na locução e foi diretor da TV Guajará, canal 4, aos 18 anos. Criou e dirigiu programas de sucesso. Foi redator e criativo de agência. É diretor de cena e de fotografia, já dirigiu muitas campanhas políticas e é sócio efetivo da ABC – Ass. Brasileira de Cinematografia.

É compositor e associado à UBC, União Brasileira dos Compositores. Criou desenhos animados para a Internet, hoje com mais de 6 milhões de acessos, campeões de visualização no Norte. Criou e dirigiu shows que viraram DVDs. É autor do livro Pinduca – o som da cor, o sim da cor. Mais recentemente, atuou no filme Marés de Sangue, longa-metragem carioca-paraense ainda não lançado. São 51 anos de trabalho profissional, embora tenha entrado para a tv com 6 anos de idade e para o rádio, aos 11.

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