Dia do Marinheiro: Comando do 4º DN promoverá eventos comemorativos, a partir deste sábado (2)

Para marcar o transcurso do Dia do Marinheiro, em 13 de dezembro (uma quarta-feira), o Comando do 4º Distrito Naval promoverá, a partir deste sábado (2) até o dia 17, em Belém, uma série de eventos culturais e cívicos, comemorativos da data em homenagem ao almirante Joaquim Marques Lisboa (1807-1897), o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha. Entre as atrações da programação está a visita aberta ao público ao Navio Hidroceanográfico “Garnier Sampaio”, responsável, desde 1999, pela condução da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante o Círio Fluvial. Essa embarcação poderá ser visita no Cais da Escadinha, das 11h às 16h, nos dias 16 e 17. A programação será presidida pelo vice-almirante Antônio Capistrano de Freitas Filho, comandante do 4º Distrito Naval.

Na proa do Navio, uma imagem da “Padroeira da Amazônia” ficará exposta aos visitantes, sob os cuidados da Guarda de Nazaré. O NHo “Garnier Sampaio” foi adquirido pela Marinha do Brasil em 1995 (antes, pertencia à Marinha Real Britânica), por causa da demanda por um navio balizador de alto-mar para emprego na manutenção de sinais flutuantes de grande porte. O nome homenageia o oficial submarinista vice-almirante Hélio Garnier Sampaio.

Subordinado ao Centro de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4), Organização Militar do Comando do 4º Distrito Naval, com sede em Belém, o NHo "Garnier Sampaio" tem 47,6 metros de comprimento, 10,5m de boca (largura) e 3,1m de calado (distância entre a quilha e a linha d'água). Sua tripulação é composta por 35 militares. Ao lado do “Navio da Santa”, estará atracado o Navio-Patrulha “Bocaina”, também aberto à visitação pública, das 11h às 16h.

Atrações

As comemorações começam neste sábado (2), com a disputa da 16ª Corrida Rústica do Marinheiro. A largada será às 17h, na Praça Felipe Patroni, no centro de Belém. O trajeto terá 7 quilômetros, passando por pontos como a Catedral Metropolitana, a avenida Almirante Tamandaré, Praça do Arsenal e Portal da Amazônia.

No dia 8, a partir das 8h, profissionais do Corpo de Saúde da Marinha promovem Ação Cívico-Social no Trapiche de Icoaraci. A bordo do Navio-Auxiliar "Pará", serão realizados procedimentos odontológicos e consultas médicas com Clínico Geral, Pediatra e Ginecologista. No mesmo dia, às 17h, no Mangal das Garças, será inaugurado um monumento em homenagem ao Almirante Tamandaré, com entrada gratuita, como parte do projeto de Valorização dos Vultos Navais, que celebra a passagem do Bicentenário da Independência do Brasil (1822-2022). A Marinha do Brasil inaugurou outros monumentos em São Luís (MA), Fortaleza (CE), Maceió (AL) e Florianópolis (SC), além de uma estátua em Nazaré, Portugal.

Nos dias 9 e 10, o Navio-Patrulha Guarujá, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, estará aberto à visitação pública, no Cais da Escadinha, ao lado da Estação das Docas, das 11h às 16h. No dia 10, o 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte fará a exposição de uma aeronave Super Cougar UH-15, a partir das 10h no Shopping Bosque Grão Pará. Às 19h, no mesmo local, a Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval fará uma apresentação de músicas populares e canções militares.

No dia 11, a partir das 8h, será realizada Ação social na Escola Estadual Almirante Renato Guillobel. Essa unidade escolar funciona na rodovia Arthur Bernardes, no bairro de Val-de-Cães.

Cerimônia

O Marquês de Tamandaré nasceu em 13 de dezembro de 1807 e é considerado o patrono da Marinha no Brasil. Ele se destacou, no século IX, em eventos da formação do Brasil, como nas guerras de Independência, Cisplatina e do Paraguai.

No dia 13, será realizada cerimônia cívico-militar de imposição da Medalha Mérito Tamandaré, concedida a autoridades civis e militares que contribuíram para o fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil. O evento será realizado no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, para convidados.

Parada Naval

No dia 15, a partir das 9h, o Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte realizará uma Parada Naval na Baía do Guajará, com traslado de navios entre a Base Naval de Val-de-Cães e o Mercado Ver-o-Peso.

A parada contará com o Navio-Auxiliar "Pará", Navio-Patrulha "Pampeiro", Navio-Patrulha "Bracuí", Aviso-Auxiliar “Soure”, duas Lanchas de Ação Rápida e duas Lanchas de Operações Ribeirinhas.

Confira a programação do Dia do Marinheiro:

16ª Corrida do Marinheiro

Data: 2 de dezembro (domingo)

Horário: 17h

Local: largada na Praça Felipe Patroni

Atendimentos médicos e odontológicos no Trapiche de Icoaraci

Data: 8 de dezembro (sexta-feira, feriado)

Horário: 8h

Local: Trapiche de Icoaraci, a bordo do Navio-Auxiliar “Pará”

Inauguração do monumento em homenagem a Tamandaré

Data: 8 de dezembro (sexta-feira, feriado)

Horário: 17h

Local: Mangal das Garças

Visitação pública ao Navios-Patrulha “Guarujá”

Data: 9 e 10 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 16h

Local: Cais da Escadinha, ao lado da Estação das Docas

Exposição do Helicóptero Super Cougar

Data: 10 de dezembro (domingo)

Horário: a partir das 10h

Local: Shopping Bosque Grão-Pará

Apresentação da Banda de Música do Comando do 4º Distrito Naval

Data: 10 de dezembro (domingo)

Horário: a partir das 19h

Local: Shopping Bosque Grão-Pará

Ação social na Escola Estadual Almirante Renato Guillobel

Data: 11 de dezembro (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Rod. Arthur Bernardes, Val-de-Cães

Cerimônia cívico-militar do Dia do Marinheiro

Data: 13 de dezembro (quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar

Parada Naval

Data: 15 de dezembro (sexta-feira)

Horário: a partir das 9h

Local: Baía do Guajará (Base Naval de Val-de-Cães até o Ver-o-Peso)

Visitação pública ao Navio Hidroceanográfico “Garnier Sampaio” (Navio do Círio Fluvial) e ao Navio-Patrulha “Bocaina”

Data: 16 e 17 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 16h

Local: Cais da Escadinha, ao lado da Estação das Docas