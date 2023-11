Marinha do Brasil oferta 410 vagas para oficiais temporários

A Marinha do Brasil iniciou, nesta quinta-feira (23), as inscrições para o Processo Seletivo de ingresso no Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-RM2). Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de dezembro de 2023, diretamente pelos sites dos Distritos Navais (DN). O valor da inscrição é de R$ 140.

VEJA MAIS

A seleção é direcionada para atuação na área de jurisdição dos Distritos, com vagas para pessoas de ambos os sexos, que tenham idade até 41 anos na data da incorporação, além de nível superior completo. A previsão é que, seis meses após a incorporação ao curso de formação, os Guardas-Marinha atinjam o posto de Segundo-Tenente. Além disso, a expectativa é que, em mais seis meses, os profissionais avancem para Primeiro-Tenente, fazendo jus aos soldos dos respectivos postos.

Ao todo são ofertadas 410 vagas no processo seletivo, distribuídas em cinco áreas: Saúde (médicos, dentistas e farmacêuticos); Apoio à saúde (Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia, Musicoterapia, e outros); Técnica (Administração, Ciências Contábeis, Direito, Serviço Social, Psicologia e outros); Técnica-Magistério (Biologia, Educação Física, Geografia, História, Pedagogia); e Engenharia (Civil, Eletrônica, Mecânica e Naval, dentre outras). O vínculo entre os militares RM2 e a Marinha pode ser renovado a cada ano, com duração máxima de 8 anos.

De acordo com o edital, a prova objetiva do certame vai cobrar assuntos referentes às disciplinas de Língua Portuguesa e Formação Militar Naval. Dentre os requisitos necessários para o ingresso, estão: ser brasileiro nato; ter mais de 18 e menos de 41 anos de idade, no ano de sua incorporação; possuir bons antecedentes de conduta; ter concluído o curso relativo à habilitação profissional a que concorre; e estar em dia com suas obrigações eleitorais.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a coordenação de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)