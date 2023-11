Provas do concurso da PMPA são suspensas pelo STF

As provas para o concurso da Polícia Militar do Pará (PMPA) foram suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que acolheu o pedido de medida cautelar da Procuradoria-Geral da República (PGR). A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7486 da PGR questiona o percentual máximo de vagas para mulheres.

O certame previa oferta de 4.400 vagas, das quais apenas 20% foram reservadas ao público feminino. As oportunidades foram distribuídas entre os postos de soldados (4.000) e oficiais (400). Para soldados, foram oferecidas 3.200 vagas para candidatos do sexo masculino e 800 para o sexo feminino, enquanto que para as funções de oficiais foram 320 para os homens e 80 para as mulheres.

“O argumento utilizado pelo Estado, no sentido de que eventual suspensão do concurso em andamento acarretaria risco reverso, ante a necessidade premente de reforço do contingente policial, não pode socorrer a esse tipo de prática discriminatória, motivo pelo qual deve-se diligenciar de modo a corrigir o quanto antes as falhas do certame para que, de um lado, seja cumprida a Constituição, e de outro não haja prejuízo à segurança pública no estado”, aponta o documento apresentado pelo Ministro Dias Toffoli.

As avaliações estavam previstas para serem aplicadas nos dias 10 e 17 de dezembro deste ano.