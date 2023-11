Confira os concursos públicos previstos na área fiscal com salários iniciais de até R$ 22 mil

A carreira fiscal oferece estabilidade no serviço público e salários elevados de até R$ 22 mil, que normalmente exigem formação superior em qualquer área de conhecimento. Há concursos para 2023 e 2024, com realização prevista, já autorizada, com banca definida e comissão formada.

Uma das oportunidades mais visadas é a de auditor-fiscal do trabalho, oportunidade de ingressar no serviço público federal, que oferece 900 vagas. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que haverá seleção para auditor-fiscal do trabalho dentro do Concurso Nacional Unificado, que será realizado pelo governo federal para o preenchimento de vários cargos em diferentes áreas do serviço público federal. A comissão do concurso já foi formada.

Vários estados também estão com certames previstos para a área fiscal. Inclusive, na Secretaria da Fazenda (Sefa) do estado do Pará. O edital para a realização do concurso público foi publicado em 2021 com previsão de preenchimento de nível superior. O certame está vigente até abril de 2024, com possibilidade de ter a validade prorrogada por mais dois anos, conforme previsto no edital. Porém, em reunião com o Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual (Sindifisco), o secretário da Fazenda, René Oliveira, anunciou que um novo edital será publicado em 2024.

O Distrito Federal e outros oito estados estão com concursos previstos para a carreira fiscal, são eles: Acre, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Piauí e Paraná.

Também há vagas na carreira fiscal para as prefeituras de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo; Belo Horizonte, Minas Gerais; Nilópolis e Itaguaí, no Rio de Janeiro; Florianópolis, Santa Catarina; Goiânia, em Goiás; Feira de Santana, na Bahia; Mossoró, no Rio Grande do Norte; João Pessoa, na Paraíba; e Aracati, no Ceará. Dentre esses municípios, os maiores salários ofertados são para João Pessoa, R$ 21 mil; Goiânia, R$ 19 mil; Florianópolis, de R$ 16 mil; e Mossoró, R$ 10,7 mil. Os concursos de Aracati e Cachoeiro de Itapemirim ainda não foram definidos.

Confira:

Auditor-fiscal do Trabalho

Situação: Comissão formada

Perspectiva: A seleção acontecerá no Concurso Nacional Unificado

Cargo: Auditor Fiscal do Trabalho

Formação: Nível superior

Vagas: 900

Salário: R$ 22.921,71

Secretaria da Fazenda do Acre

Situação: Banca contratada (Cebraspe)

Perspectiva: edital pode ficar para o primeiro quadrimestre de 2024.

Cargos: Técnico da Fazenda, Auditor da Receita, Contador e Especialista da Fazenda

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: 164 previstas

Salários: R$ 1.231,37 a R$ 19.532,09

Secretaria da Fazenda do Mato Grosso do Sul

Situação: Comissão formada

Perspectiva: 30 vagas para Analista de TI na Superintendência de Gestão da Informação, vinculada à Sefaz.

Cargos: Analista de Tecnologia da Informação

Formação: Nível superior

Vagas: 30

Salário: R$ 9.250,00

Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte

Situação: Previsto

Perspectiva: Governo do estado fará novo edital, segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais do RN (Sindfern).

Cargos: Auditor Fiscal

Formação: Nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 13.283,64

Secretaria da Fazenda do Piauí

Situação: Concurso solicitado em 2022 para cargos efetivos, com vagas imediatas e cadastro reserva.

Cargos: Auditor Fiscal, Analista do Tesouro e Agente de Tributos

Formação: Nível superior

Vagas: 170 + 85 CR

Salário: R$ 4.210,82 a R$ 16.895,74

Secretaria da Fazenda do Paraná

Situação: Comissão formada

Perspectiva: Novos estudos foram anunciados para 2023.

Cargo: Auditor Fiscal e Agente Fazendário A

Formação: Nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 6.507,51 e R$ 11.685,66

Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro

Situação: Autorizado

Perspectivas: O concurso público foi oficialmente autorizado.

Cargos: Auditor Fiscal e Analista de Finanças Públicas

Formação: Nível superior

Vagas: 195

Salário: até R$ 27.430,94

Secretaria da Fazenda do Pará

Status: Previsto para 2024

Perspectiva: Um novo concurso público da Sefa Pará deve ter o edital publicado em 2024.

Cargo: a definir

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: a definir

Secretaria da Fazenda do Distrito Federal

Situação: Previsto para 2024

Perspectivas: Um novo pedido de concurso será enviado com 250 vagas previstas, sendo 50 de TI, para o ano de 2024.

Cargos: Auditor Fiscal

Formação: Nível superior

Vagas: 250 previstas

Salário: R$ 15.868,20

Secretaria da Fazenda de Santa Catarina

Situação: Anunciado para 2023

Perspectivas: O órgão divulgou que o concurso pode acontecer em 2023 para suprir cargos abertos com aposentadorias.

Cargos: Auditor Fiscal

Formação: Nível superior

Vagas: 51 previstas

Salário: R$ 22.853,33

Secretaria da Fazenda do Bahia

Situação: Previsto na Lei Orçamentária de 2023

Perspectivas: Pedido novo certame.

Cargos: Auditor Fiscal

Formação: Nível superior

Vagas: 150

Salário: R$ 19.337,24

Secretaria da Fazenda do Minas Gerais

Situação: Em estudos

Perspectivas: Trâmites iniciais na secretaria para a realização de um novo concurso, mas depende de autorização do governo.

Cargos: Técnico Fazendário e Gestor Fazendário

Formação: Nível médio e superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 1.939,84 (Técnico) e R$ 1.508,27 (Gestor) e mais gratificações e variáveis.