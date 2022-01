Dia de São Sebastião é celebrado nesta quinta-feira (20)

Nesta quinta-feira (20) é celebrado o dia de São Sebastião, Santo Mártir defensor da Igreja Católica. Na Arquidiocese de Belém as homenagens ao Santo ocorrem nas paróquias localizadas na Sacramenta, Icoaraci e Santa Bárbara.

As celebrações na Paróquia São Sebastião, localizada na Avenida Senador Lemos, nº 3880, bairro da Sacramenta, começam logo cedo, às 7h, com missa presidida pelo pároco, padre Pedro Diocrésio. Em seguida, às 9h, outra missa será realizada pelo padre Francisco das Chagas Souza, pároco da Paróquia São Vicente de Paulo. E às 12h uma novena será realizada em honra a São Sebastião.

A imagem de São Sebastião poderá ser visitada pelos devotos a partir das 9h até às 17h, em um shopping localizado na av. Senador Lemos, nº 3153, de onde sairá a carreata com destino a Paróquia de São Sebastião, às 17h. Na chegada haverá Missa Solene presidida pelo pároco da Igreja.

As homenagens fazem parte da festividade de São Sebastião que segue até o dia 20. Com o tema “São Sebastião, ajudai-nos a falar com sabedoria e ensinar com amor”, a programação conta com missa todas as noites, às 19h, seguida de apresentações culturais.

Icoaraci

Em Icoaraci, a festividade também segue até o dia 20, com tema "São Sebastião, ferido de amor por Cristo, valente testemunha da fé." Nesta quinta-feira, a programação na centenária Igreja de São Sebastião (Orla de Icoaraci), que pertencente a Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, começa às 17h30 com a saída de uma carreata com da Imagem de São Sebastião, da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças em direção a Igreja do padroeiro, na Orla de Icoaraci.

Na chegada terá Missa Solene presidida pelo pároco, padre Agostinho Cruz. A programação será transmitida pelas redes sociais.

Santa Bárbara

No Município de Santa Bárbara, a Paróquia Santa Bárbara também tem como padroeiro São Sebastião, e este ano o tema da festividade é "Sob a intercessão de São Sebastião, as famílias sejam fortalecidas na fé”. No município as celebrações ocorrerão até o dia 23 com missas diárias sempre às 19h30, seguindo com programação cultural.

No dia dedicado ao Santo, a programação começará às 17h, com Adoração Santíssimo e Santa Missa, às 19h30, presidida pelo pároco Padre Francimar Ferreira Lopes e em seguida programação cultural

No domingo (23) ocorrerá a carreata da 91ª edição do Círio de São Sebastião, com saída e retorno na própria Igreja Matriz (Santa Bárbara). A concentração será às 7h30. Na chegada haverá missa presidida pelo padre Francimar Ferreira Lopes. Já pela noite, o encerramento da festividade será com Missa Solene, às 19h30, presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, seguida de programação cultural.