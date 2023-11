Dia de Finados: Mais de 18 mil pessoas devem passar pelo terminal Rodoviário de Belém

O Dia de Finados, celebrado nesta quinta-feira (2), deve aumentar a movimentação de pessoas que irão passar pelo Terminal Rodoviário de Belém. Segundo a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), a estimativa é que mais de 18 mil passageiros embarquem e desembarquem na capital paraense durante o feriado prolongado.

De acordo com Sinart, a expectativa de passageiros embarcados para o feriado prolongado de Finados (quarta, quinta, sexta, sábado) no terminal de Belém é de aproximadamente 12.500 embarques e cerca de 5.600 desembarques. Neste ano, há um acréscimo de 35% no número real em comparação com o ano de 2022. Assim, com base nos dados e levantamentos, é estimado um total aproximado de 18 mil passageiros.

Entre os destinos mais procurados no terminal para viagens dentro do Pará estão:

Mosqueiro;

Marudá;

Vigia;

Salinópolis.

Já os destinos para fora do estado são:

Fortaleza;

Recife;

São Luís.