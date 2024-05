Dia das Mães: cemitérios públicos de Belém recebem serviços de limpeza para visitas de domingo

A Prefeitura de Belém intensificou nesta semana o mutirão de manutenção e limpeza dos cemitérios Santa Izabel, no Guamá, e São Jorge, na Marambaia. No Dia das Mães, no próximo domingo (12), mais de 50 mil pessoas devem visitar esses dois espaços.

Os trabalhos estão sendo reforçados pelo Departamento de Necrópoles (Dane), da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). A semana do Dia das Mães é uma das temporadas de maior movimentação nos cemitérios, que desempenham um papel importante, como locais de memória e reflexão.

As equipes da Seurb atuam nos cemitérios com serviços de roçagem, capinagem, retirada de entulhos e lixo das alamedas e arredores de sepulturas. As visitações nos cemitérios se intensificam a partir do sábado (11).

Segundo a diretora do Dane, Tatiana Mendes, para o Dia das Mães são esperadas, aproximadamente, mais de 30 mil pessoas no cemitério Santa Izabel e 20 mil no São Jorge. “Já estávamos trabalhando com a manutenção de rotina dos dois cemitérios. Mas, com a aproximação dessa data tão importante, reforçamos as equipes para que os espaços estejam totalmente limpos e organizados para os visitantes”, informou.

Para Walber Ribeiro, que já trabalha com venda de flores há mais de 30 anos em frente ao cemitério Santa Izabel, a expectativa é grande para esta data comemorativa. “Geralmente nessa época as pessoas visitam bastante aqui o cemitério. As famílias vêm limpar e cuidar dos túmulos. Por isso, nossa expectativa para vender é grande. A gente sempre coloca as vendas pra frente”, afirmou.

Ainda segundo o permissionário, essa é só uma das épocas que mais têm movimento no Santa Izabel. “A demanda aumenta no Dia das Mães, Dia de Finados e Dia dos pais, o fluxo de pessoas fica bom”, completou.

Funcionamento dos cemitérios

O cemitério Santa Izabel terá uma programação especial no domingo, com a realização de uma missa em comemoração ao Dia das Mães, a partir das 8 horas. O funcionamento os cemitérios administrados pela Secretaria de Urbanismo terão horário especial para o final de semana. No sábado (11) e domingo (12), das 7 às 17h.

O cemitério Santa Izabel fica localizado na avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, e o cemitério São Jorge, na rua da Mata, na Marambaia.