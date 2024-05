Veja 5 dicas de presentes para o Dia das Mães

No próximo domingo (12), é comemorado o Dia das Mães. A data se trata de uma oportunidade para homenagear de forma única e inesquecível as mulheres que dedicam cuidado e amor aos filhos. Este ano, de acordo com um levantamento feito pelo Instituto Opinion Box, 8 em cada 10 pessoas planejam comprar presente no Dia das Mães.

Já uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), mostrou que a data irá levar cerca de 128 milhões de pessoas às compras. Ainda segundo esses dados, estima-se que o 78% dos consumidores pretendem presentear alguém no Dia das Mães em este ano e em média, os consumidores pretendem comprar dois presentes. Para quem está na dúvida sobre com o que presentear a figura materna da sua vida, separamos algumas dicas de presentes para o Dia das Mães.

Celulares

O preço dos aparelhos celular pode chegar a variar quase 70%. A dica é aliar um plano na compra do aparelho. Por exemplo, a Samsung Galaxy S24 128GB – primeiro smartphone com inteligência artificial do mercado – de R$ 5.999 fica por R$ 2.499 se for comprado no plano TIM Black Família 100GB; o Galaxy A25 5G, Galaxy A35 5G e Galaxy A55 5G a partir de R$ 1.199 no Tim Black 25GB e o consumidor pode levar junto um smartwatch Samsung Galaxy Fit3 por apenas R$ 99.

Já o iPhone 15 de 256GB, de R$ 8.099 por R$ 4.499 no TIM Black com Apple One 100GB, primeiro plano da América Latina com assinatura Apple One inclusa.

Semi-joias e joias

Quem não gosta de receber um mimo para usar na composição de um look? As joias de lojas como Vivara e Morana, tem diversas opções de brincos, anéis e colares de prata ou folheados por até R$ 150. Já em Belém, quem quiser comprar peças em pedras naturais, a Lua Mística Joias tem várias opções de presentes a partir de R$ 40.

Perfumes

Para as mamães que gostam de andar sempre cheirosas, os perfumes podem estar na lista de presentes. O The Scent for Her, da Hugo Boss custa em média R$ 729, já o famoso La Vie Est Belle Rosa Extraordinária, da Lancôme, tem valor de R$ 449,00 e o kit de Presente Love (Fearlessly Deo Parfum e Batom Cremoso), da Mary Kay, está custando R$ 166,90. Outras marcas nacionais como Natura, O Boticário, Avatim, tem diversas opções de kits de perfumes com hidratantes.

Roupas de academia

Para as mães que valorizam a saúde e o bem-estar a dica é investir em roupas esportiva e garrafas. As leggings esportivas, como a "Legging Cintura Alta Essentials Aeroready 3-Stripes" da Adidas está acima de R$ 100 ou a "Legging Nike Fast Feminina" da Nike por R$ 199,49. Para completar, uma garrafa de água reutilizável como a "Ecológica" da Tupperware por R$ 39,90 ou a "Garrafa Térmica Classic" da Stanley por R$ 199,90.

Utensílios domésticos

Para as mães mais "tradicionais", itens domésticos ainda são um bom presente para este dia especial. As air fryer estão no topo da lista de desejos. Há modelos custando menos de R$ 300, como é um caso de um modelo da Mondial, vendido no Magazine Luiza.

Perfil no Instagram ajuda a encontrar promoções para o Dia das Mães em Belém

O perfil no Instagram Égua, ta barato!, tem mostrado, ao longo dessa semana, várias dicas de presentes para o Dia das Mães. Nos stories, eles postam, diariamente e ao longo de todo o dia, várias dicas de roupas, acessórios e outros itens que as mamães vão adorar ganhar.