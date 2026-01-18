Dia da Universidade: estudantes e professores dão dicas para calouros iniciarem a vida acadêmica

Neste domingo (18), quando é celebrado o Dia da Universidade, professores e alunos compartilham dicas para os calouros que vão realizar o sonho de ingressar no ensino superior este ano. Com a expectativa para a divulgação dos listões pelas universidades, após o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), docentes e graduandos de Belém mostram os “caminhos das pedras” para orientar os novos estudantes nos primeiros passos da vida acadêmica.

Para quem já conhece de perto a rotina da graduação, a estudante de jornalismo do 6º semestre da Universidade Federal do Pará (UFPA), Samara Ribeiro, acredita que o centro acadêmico pode ser um bom ponto de apoio para acolher os calouros no início da vida universitária. Ela ressalta que, ao ingressarem na faculdade, muitos estudantes se sentem perdidos, sem saber, por exemplo, a localização exata dos prédios onde são as aulas ou os procedimentos para a entrega de documentos e habilitação.

“É importante atentar-se, mesmo por meio das redes sociais, portais e perfis, que ajudam a fornecer dicas e orientações sobre como se organizar e sobreviver na universidade. Aproveitamos o tempo que temos aqui estudando constantemente e também estagiando, mas o campus oferece muitas oportunidades. Não se trata apenas de atividades relacionadas ao curso ou à programação acadêmica, mas também de atividades extracurriculares e de experiências proporcionadas pelo próprio ambiente universitário”, explica a estudante.

Samara e Danielle compartilham as suas experiências sobre como conduzir a jornada acadêmica (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Universidade também pode ser espaço para autoconhecimento

Ainda de acordo com Samara, o campus, por possuir grande diversidade, é um ótimo local para o autoconhecimento, a descoberta de novidades e o estabelecimento de novos relacionamentos: “Além das programações extracurriculares que a própria universidade oferece, também existem projetos que, por exemplo, envolvem esporte e lazer. E, se a pessoa não quiser lazer, também há rodas de conversa e de leitura”, exemplifica Samara.

“Também tem a Biblioteca Central, que oferece espaços para que a gente se sinta mais à vontade para estudar e fazer leitura. Ainda acredito que devemos aproveitar todas as dicas que tanto os professores quanto os próprios veteranos ou colegas de turma dão. É importante, ainda, fazer a parte complementar e extracurricular, tanto para ganhar carga horária, mas também para conhecer coisas novas. Isso agrega muito para o lado profissional e também pessoal, porque ajuda a crescer mais”, acrescenta a estudante.

Calouros devem exercitar a curiosidade

Já para a estudante de Publicidade e Propaganda do 7º semestre, Danielle Monteiro, a importância de exercitar a curiosidade no início da jornada acadêmica é essencial, além de buscar um conhecimento abrangente do campus e identificar os programas e espaços disponíveis. Segundo ela, tudo isso pode ser determinante para o desenvolvimento e o percurso acadêmico dos estudantes. “Para além dos projetos e dos workshops que os cursos realizam, é possível conhecer um pouco mais a fundo o que se está fazendo”, diz.

“Acho que, englobando tudo isso, a convivência com as pessoas da universidade abre a mente para muitas coisas. A universidade é um universo, com diferentes pessoas; por isso, é muito importante que os alunos entrem dispostos a aprender. É preciso saber que, às vezes, será necessário reaprender muitas coisas que se aprendeu ao longo da vida, deixar preconceitos de lado, ter a mente aberta e estar realmente disposto ao respeito”, recomenda a jovem.

Universidade Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

Atividades externas agregam para os estudantes

Ela também frisa que a convivência no centro acadêmico também pode ser um suporte essencial para os calouros. “No dia a dia da convivência, acabamos encontrando alunos de outros cursos, o que nos faz sentir mais à vontade”. “É importante, também, ficar atento às programações fora da universidade, que tenham relação com o curso. Uma dica é que os alunos busquem se colocar em um estado de imersão no curso que estão fazendo, justamente para agregar conhecimento de diferentes lugares”, recomenda sobre a importância das atividades externas.

Universidade é espaço para produção de conhecimento, diz professora

A universidade é um espaço de múltiplas oportunidades acadêmicas que vão muito além das aulas, como relata a vice-reitora da UFPA, professora Loiane Verbicaro. “De modo especial, a Universidade Federal do Pará (UFPA) oferece aos estudantes a possibilidade de vivenciar, desde cedo, o tripé ensino, pesquisa e extensão. Por meio dos projetos de extensão, os alunos atuam junto à sociedade, aplicando o conhecimento em diálogo com as comunidades e com a realidade amazônica”.

“As monitorias permitem aprofundar conteúdos, apoiar colegas e desenvolver habilidades pedagógicas. A iniciação científica insere o estudante no universo da pesquisa, estimulando o pensamento crítico e a produção de conhecimento. Além disso, os laboratórios, núcleos e grupos de pesquisa oferecem espaços de experimentação e aprendizado prático. Essas experiências enriquecem a formação acadêmica, fortalecem a autonomia intelectual e tornam a trajetória universitária mais completa e transformadora”, completa a professora.

A ex-professora da Facom e pesquisadora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea), Jússia Ventura, afirma que a universidade vai além de um espaço para assistir aulas, funcionando como um ecossistema de produção de conhecimento. Segundo ela, é também um espaço de formação intelectual, ética e política, onde se aprende a conviver em coletividade, dialogar com a diferença e sustentar argumentos.

“Aproveitar bem a vida universitária exige participação ativa: frequentar eventos, semanas acadêmicas, palestras, mostras culturais, debates e atividades que muitas vezes acontecem fora da sala de aula, mas são fundamentais para a formação. A Universidade é um mundo e deve e merece ser explorado. Outro aspecto essencial é buscar desde cedo grupos de pesquisa, projetos de extensão e iniciativas coletivas. Esses espaços ampliam o aprendizado, conectam teoria e prática e ajudam o estudante a construir vínculos, repertório crítico e senso de pertencimento”, lista a professora.

Jússia ainda completa: “Também é importante entender que a universidade demanda autonomia. Ler, questionar, dialogar e organizar o próprio percurso faz parte do processo. Não há um caminho único ou perfeito e aprender a lidar com dúvidas e incertezas é, em si, uma das maiores aprendizagens do ensino superior. Aproveitar a universidade é reconhecer que ela se constrói no encontro com o outro, na troca de ideias, na escuta e na convivência com a diferença. É ali que o conhecimento ganha corpo, voz e sentido”.

Projeto promove suporte aos estudantes

Aos calouros que precisam de um suporte no momento inicial da faculdade, a UFPA também oferece o projeto Acolhe, que integra a Faculdade de Comunicação (Facom), vinculado ao Instituto de Letras e Comunicação (ILC). O assistente de alunos da iniciativa, Anderson da Fonseca, explica que essa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) criada inicialmente para apoiar estudantes indígenas e quilombolas que ingressam na universidade, embora o programa não se restrinja a esse público.

O programa atende a qualquer pessoa que precise de apoio de acolhimento emocional ou pedagógico, incluindo pessoas com deficiência (PCD) ou estudantes da periferia com dificuldades financeiras ou de deslocamento. “Temos uma uma frequência de calouros que procuram, sendo uma média de dois ou três por dia. Algumas pessoas frequentam com frequência. Às vezes, as mesmas pessoas vão todos os dias, porque a ideia do acolhimento é justamente oferecer um acompanhamento progressivo e contínuo para o aluno até o final do curso”, pontua.

Anderson faz parte do projeto de acolhimento (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“A nossa intenção é que ele frequente mesmo a sala e se sinta confortável para estar lá. Recebemos dúvidas no âmbito dos sistemas, como se reserva um equipamento, por exemplo, de filmagem, já que estamos dentro da Faculdade de Comunicação; como se abre um chamado, por exemplo, para pedir uma declaração ou para solicitar a meia passagem. Também temos demandas de caráter emocional. Não faz um atendimento profissional psicológico, mas se necessitar realizamos um encaminhamento para um profissional", completa Anderson.

Instituições detalham a previsão dos listões

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou, na sexta-feira (16), que ainda não há uma data definida para a divulgação do resultado do Processo Seletivo 2026, principal forma de ingresso na Instituição. Assim que o cronograma for finalizado, a data será amplamente divulgada pelos canais oficiais da Universidade. No ano passado, a UFPA fez essa divulgação no dia 27 de janeiro, 11 dias depois da divulgação do resultado do Enem. A expectativa, portanto, é que a divulgação ocorra até o final deste mês.

A UFPA explicou que utiliza, como base para a seleção, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou aos candidatos, na sexta-feira (16), os resultados do Enem 2025. No entanto, que a liberação das notas aos candidatos não ocorre de forma simultânea ao envio completo dos dados às instituições de Ensino Superior e que, somente após o recebimento integral das informações, a UFPA poderá iniciar o processamento necessário para a elaboração do resultado final.

Veja o cronograma do listão das universidades

Universidade Federal do Pará (UFPA):

Ainda sem confirmação sobre o cronograma do listão

Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra)

Formas de ingresso com nota do Enem:

Sistema de Seleção Unificada (SiSU)

Processo Seletivo Próprio da Ufra (Prosel)

Processo Seletivo Especial para Pessoas Transgênero (PSE Trans)

SiSU 2026:

Vagas: 1.145

Inscrições: 19 a 23 de janeiro

Resultado online: 29 de janeiro

Prosel:

Edital previsto: fevereiro

Inscrições: após encerramento das chamadas da lista de espera do SiSU

PSE Trans

Vagas: 47

Inscrições abertas até: 09 de fevereiro

Resultado online: 25 de fevereiro

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

Divulgação dos aprovados: 22 de janeiro

Editais lançados simultaneamente:

Habilitação de candidatos aprovados

Procedimento de Heteroidentificação (para autodeclarados pretos e pardos)

Orientações para não classificados sobre manifestações de interesse para chamadas posteriores

Consulta ao listão:

Presencial: mural na UFOPA

Virtual: página do Processo Seletivo Regular (PSR) Unificado 2026

Atividades de divulgação previstas em todos os municípios da universidade

PSR 2026:

Vagas: 2.014

Cursos: 59

Locais: sede em Santarém e campi regionais em Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Rurópolis

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)

Ingresso com Enem: apenas pelo SiSU, sem vestibular próprio

Sisu 2026:

Vagas: 1.345

Cursos: 40

Resultado: 29 de janeiro

Universidade do Estado do Pará (Uepa)

Divulgação do listão: última semana de janeiro de 2026

Forma de divulgação: online no site da UEPA, com pronunciamento do reitor no auditório da reitoria

Organização dos resultados:

Classificação por Município/Curso/Turno e Grupo de Vagas em ordem decrescente, com base nos dados do Enem fornecidos pelo Inep

Vagas e cursos:

Vagas: 4.295 (incluindo cotas)

Cursos: 105

Locais: Belém e 19 outros municípios

Instituto Federal do Pará (IFPA)

Divulgação do listão 1ª Chamada: 05 de fevereiro de 2026

Forma de divulgação: digital no site do IFPA e da Fundação Cefetminas

Processo de classificação:

Rankeamento após lançamento das notas do Enem

Procedimento de heteroidentificação de candidatos cotistas

Lançamento dos resultados

Vagas e cursos 2026:

Vagas: 1.650

Cursos: 44

Locais: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí