Dia da BCG: Belém já imunizou 6.665 crianças, em 2024

O Dia da Vacina BCG é comemorado no dia 1º de julho e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que foram imunizadas 6.665 crianças em 2024, o que corresponde a 94,91% de menores de 1 ano. São dados provisórios registrados até o mês de maio de 2024. A meta é vacinar 16.325 crianças até o final do ano.

A vacina BCG protege contra a tuberculose – doença contagiosa, provocada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis.

Em 2023, foram imunizadas 12.160 crianças menores de 1 ano, o que corresponde a 76,54%. A meta também era alcançar a vacinação de 16.325 crianças. Para o número de crianças nascidas, o número de crianças vacinadas, em 2024, está dentro do esperado, "haja vista que a meta de cobertura dessa vacina é de 90% e já alcançamos 94,91%", destaca a nota da Sesma.

O médico infectologista, Caio Botelho, explica que a BCG é uma vacina de bactérias atenuadas e tem duas famosas, uma que causa a tuberculose e outra que causa a hanseníase. A BCG tem uma afinidade de geração de anticorpos para a tuberculose, ou seja, ela evita o estado grave da tuberculose.

"Ela é extremamente importante para populações muito jovens, ela é indicada que seja aplicada até 12 horas de vida em crianças maiores de 2kg. Dificilmente é preciso repeti-la, a não ser que não gere a ferida, pois é necessário que ela fique na região", explica o médico.

Em adultos, o infectologista explica que há algumas condições específicas para ser feita a BCG e precisa de indicação médica. "A BCG é importante porque as pessoas ficam expostas à tuberculose desde criança, portanto as vacinas bacterianas evitam as doenças raras e graves", explica o médico.

O que é essa vacina, quem deve tomar, quando e para que serve?

É uma vacina bacteriana atenuada, que protege contra as formas graves de tuberculose (miliar e meningía). Deve ser aplicada, preferencialmente, nas primeiras 12 horas de vida, se estendendo até a idade de 4 anos, 11 meses e 29 dias.

A vacina está disponível em algumas maternidades, bem como nas salas de vacinação do município no horário de 8h às 17h.

Adultos só devem tomar se comunicantes de hanseníase ou com ordem médica.

Sobre Tuberculose

A doença não afeta apenas os pulmões mas também ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro).

Os sintomas da tuberculose ativa do pulmão são tosse, às vezes com expectoração e sangue, falta de ar, dores no peito, fraqueza, perda de peso, febre e suores, principalmente ao final do dia.

A vacina BCG não oferece eficácia de 100% na prevenção da tuberculose pulmonar, mas sua aplicação em massa permite a prevenção de formas graves da doença, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar (forma disseminada).