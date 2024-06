Pará é o 3º no ranking nacional de vacinação contra a poliomielite

O Pará é o 3º estado, no ranking nacional, de vacinação contra poliomielite, com 131.307 vacinas aplicadas e cobertura vacinal de 25,34%, atrás apenas do Espírito Santo (35,74%) e Rio Grande do Norte (31,84%). O balanço do Ministério da Saúde foi feito após o término da Campanha Nacional de Vacinação, no último dia 14 de junho.

VEJA MAIS

Os municípios que alcançaram maior cobertura vacinal foram São João da Ponta (99,66%), Nova Timboteua (94,21%), Magalhães Barata (94,20%) e Brejo Grande do Araguaia (90,10%).

A coordenadora estadual de Imunizações, Jaíra Ataíde, informa que a Campanha encerrada em 14 de junho foi a última com vacina oral contra a poliomielite (VOP). “A partir de agora só será utilizada a vacina injetável (VIP). Portanto, foi uma Campanha para concluir a transição da VOP para a VIP no Programa Nacional de Imunizações do SUS”, acrescentou.

A Campanha também teve os objetivos de resgatar a cobertura vacinal contra o sarampo em menores de cinco anos e consolidar evidências de elevadas coberturas vacinais, resultados que serão apresentados à Comissão Internacional para Recertificação de país livre da circulação viral do sarampo.