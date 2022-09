Dia da Árvore: programações marcam a data comemorativa em Belém e Ananindeua

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nesta quarta-feira (21), em Belém e Ananindeua há diversas programações com atividades de plantio, além de oficinas de conscientização ambiental e atividades lúdicas levam à população a importância desse essencial recurso natural.

A capital paraense, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma), recebe programações no Jardim Zoobotânico Bosque Rodrigues Alves, Horto Municipal e Portal da Amazônia. Entre as ações, a Semma vai realizar o plantio de 350 mudas de diversas espécies de árvores distribuídas.

No Bosque, as atividades contarão com a participação de estudantes de diversas escolas convidadas, que farão o plantio de 150 mudas. O gesto representa o engajamento das instituições de ensino como ferramentas essenciais para a preservação do meio ambiente.

Webinar

Dentre as ações, a Semma também promoverá o Webinar “Benefícios da Arborização para Belém”, com a presença de diversos palestrantes da área. O evento será transmitido de forma, com transmissão das 17h às 19h, por meio das redes sociais da Semma.

Entre os participantes do webinar estão: o secretário municipal de Meio Ambiente, Sérgio Brazão; a pesquisadora da Embrapa, Dra. Noemi Vianna Leão; o diretor do Departamento de Áreas Verdes Públicas da Semma, Dr. Kayan Rossy; e a Dra. e professora do Instituto Federal do Pará, Tatiana Pará.

Confira a programação completa em comemoração para o Dia da Árvore

- 21/09

Bosque Rodrigues Alves

08h30 - Acolhimento das escolas convidadas para a comemoração do Dia da Árvore

09h - Trilha guarda das escolas convidadas

10h - Homenagem ao Dia da Árvore

10h30 - Plantio de 150 mudas de árvores

Portal da Amazônia

08h - Plantação de 200 mudas no Portal da Amazônia.

Horto Municipal

09h às 11h - Pintando com as árvores (atividades de educação ambiental para crianças); e

Webinar

“Benefícios da Arborização para Belém” - evento online, com transmissão nas redes sociais da Semma

- 21 e 22/09

Horto Municipal

18h às 19h30 - Cine Tela Verde Samaúma.

- 22/09

Auditório do Sindicato dos Bancários

14h às 17h - IV Oficina de trabalho para elaboração do programa de Educação Ambiental e Arborização do Município.

Ananindeua

Já em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém (RMB), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), desenvolverá atividades lúdico-pedagógicas e recreativas para conscientizar a população sobre a importância da preservação das árvores. Outro tema de destaque é o papel fundamental para a vida no planeta.

Nesta quarta-feira (21), serão plantadas 100 mudas de Ipês, além da distribuição de 30 mudas, no Bosque Marajoara, localizado no conjunto Júlia Seffer.

Esse número representa a quantidade de árvores preservadas pela gestão com a implantação do sistema Ananin Digital. Estarão presentes alunos da Escola Municipal Belo Saber Anani e da Escola Estadual Nair Zahluth.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)