Dia “D” de regularização cadastral do Benefício de Prestação Continuada será neste sábado (23)

A Fundação Papa João XXIII, realiza neste sábado, 23, o Dia “D” da Regularização Cadastral. Todas as 12 unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e Central do CadÚnico estarão de portas abertas das 7h30 às 13 horas para a realização do serviço.

“Para garantir que nossos beneficiários e beneficiárias do BPC possam regularizar a sua situação e tenham um melhor atendimento, realizaremos essa ação concentrando esforços para alcançar mais pessoas”, informa a coordenadora da Proteção Social Básica, Suzy Anne Martins.

Para isso, todas as equipes de cadastradores e entrevistadores sociais da Funpapa estarão a espera dos beneficiários e beneficiárias, que desejam fazer a atualização do seu cadastro no BPC.

Além do titular, a regularização cadastral pode ser feita também pelo seu representante legal, para isso basta apresentar a seguinte documentação:

Titular - Comprovante de residência, documento oficial com foto, CPF e Certidão de nascimento ou casamento; E

Demais membros da família do titular - CPF, título de eleitoral, carteira de trabalho, documento oficial com foto e, caso haja criança na composição familiar, apresentar também a declaração escolar.

*Colaboração para o texto: Welfesom Alves, da Ascom Funpapa.