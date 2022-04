Malária: saiba como se prevenir e onde fazer o exame para diagnóstico da doença

Nesta segunda-feira (25), Dia Mundial de Luta contra a Malária, foi realizado, em Belém, o Dia “D” de combate à doença, uma ação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) que levou à população serviço de testagem e informações sobre como se prevenir e onde buscar ajuda ao apresentar sintomas. O evento ocorreu no Solar da Beira, próximo ao Ver-o-Peso. Em Belém, já há 21 casos confirmados da doença. No Pará, o número já passa dos 2 mil.

Segundo o diretor de vigilância em saúde da Sesma, Adriano Furtado, o número de casos na capital do estado está dentro do esperado para uma média anual. “É um número bem baixo ainda, comparado a outras regiões, considerando que Belém como um todo é área propícia para o vetor da malária, porque a gente tem muita chuva e vários locais alagados em toda a cidade”, avalia.

Ação realizada nesta segunda (25), no Solar da Beira, em Belém, ofereceu exames à população. (Thiago Gomes / O Liberal)

Para refrear o avanço da doença, Adriano destacou a importância dos cuidados individuais da população:

"É preciso evitar o contato com o mosquito, evitar locais abertos no final da tarde ou início da manhã. Usar repelente, mosquiteiros, entre outros. São os mesmos cuidados em relação aos mosquitos que transmitem dengue e chikungunya".

População foi em busca do exame para diagnóstico da malária

Carmem Oliveira, de 62 anos, é feirante no Ver-o-Peso e foi à ação fazer o teste para malária. Ela conta que já toma todos os cuidados necessários em casa, mas ainda assim teme a doença: "Lá em Icoaraci tem muito carapanã, tem muito mato, Icoaraci está abandonado. Por isso eu vim para fazer esse exame. Eu ouvi falar que estava dando muito essa doença e tem muito carapanã por aí".

Quem também aproveitou a oportunidade foi a funcionária pública, Marlete Pantoja, de 45 anos. Ela diz que o filho teve febre por dois dias, mas testou negativo para malária: “Mas nós temos dois vizinhos que estão com a doença e já estão se cuidando. Eu moro na Vila da Barca e lá está tendo um surto. Como eu trabalho aqui no Ver-o-Peso, eu vim fazer o exame aqui para tirar a dúvida”, conta.

Exame é oferecido em alguns locais pela rede pública

De acordo com o educador em saúde, Luiz Gabriel, o exame para diagnóstico da malária é o mesmo para a Doença de Chagas. Ele explica que é coletada uma gota de sangue do paciente e o material é enviado para análise. O resultado fica pronto entre 24h e 48h e, caso dê positivo, o agente de saúde entra em contato com o paciente e o tratamento é iniciado pela rede pública.

Luiz Gabriel orienta quais pessoas devem fazer o exame da malária: “O usuário que passou por uma região onde soube que tem casos de malária e vier a apresentar febre, mal estar, tontura, sudorese. Ele deve procurar imediatamente um dos postos específicos que fazem o exame. É apenas uma amostra de sangue, totalmente indolor”.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que Belém e Região Metropolitana são divididas em oito distritos com postos específicos para diagnóstico e atendimento em caso de malária. As micro áreas e seus respectivos postos são:

Distrito Administrativo do Benguí (Daben)

- UMS Benguí II, na Passagem Maciel, s/n;

- UMS Pratinha, na Rodovia Arthur Bernardes, s/n;

- UMS Satélite, no Conjunto Satélite, WE8, s/n;

- UMS Tapanã, na Rua São Clemente, s/n;

- UMS Maguari, no Conjunto Maguari, Alameda 15, s/n.

Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac)

- UMS CDP Paraíso dos Pássaros, na Rua dos Tucanos, bairro do Val de Cans;

- UMS Providência, na Avenida Norte, s/n, bairro do Val de Cans;

- UMS Telégrafo, na Rua do Fio, s/n, entre São João e São Pedro;

- UMS Vila da Barca, na Travessa Coronel Luiz Bentes;

- Ponto de apoio Dasac, na Avenida Senador Lemos, nº 1205, bairro da Sacramenta.

Distrito Administrativo do Entroncamento (Daent)

- UMS Águas Lindas, no Conjunto Verdejante I, quadra II, s/n;

- UMS Castanheira, na Rodovia Arthur Bernardes, Av. 1º de Dezembro, bairro Castanheira;

- UMS Marambaia, na Rodovia Augusto Montenegro, s/n;

- ESF Água Cristal, na Rua da Mata, PSG, União, 21;

- UMS Carmelândia, na Rua Roberto Regateiro Mangueirão;

- UMS Curió, na passagem Engenheiro Alberto Engelhard, Curió Utinga;

- ESF Oswaldo Cruz, na Rua Oswaldo Cruz, nº 94, Águas Lindas.

Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico)

- Zoonoses - CCZ, na Rodovia Augusto Montenegro, KM 10.

- UMS Icoaraci, na Rua Manoel Barata, 839;

- ESF Tenoné, na passagem Sexta Linha;

- ESF Parque, na Rua Gouveia e Silva, s/n;

- PSF Águas Negras, na Rua Elmo Amanajás, 95.

Distrito Administrativo de Belém (Dabel)

- Sesma (plantão noturno nos dias úteis e 24h aos fins de semana e feriados), na Avenida José Malcher, 2821;

- Laboratório do Hospital Santa Casa, Rua Bernal do Couto, 1040.

Distrito Administrativo do Guamá (Dagua)

- UMS Guamá, na rua Barão de Igarapé Miri, 479;

- UMS Jurunas, na rua Fernando Guilhon, s/n;

- Casa de Endemias Dagua, na travessa 14 de Abril, 1811;

- UMS Terra Firme, na rua São Domingos, 414.

Distrito Administrativo de Outeiro (Daout)

- Casa de Endemias de Outeiro, na Av. Nossa Senhora da Conceição, 138;

- Casa de Endemias de Cotijuba, na rua Jarbas Passarinho, 22;

- UMS Outeiro, na Rua Manoel Barata, s/n.

Distrito Administrativo de Mosqueiro (Damos)

- Casa de Endemias Damos, na Rua da Bateria, 885, Farol;

- UMS Carananduba, na rua Magalhães, s/n;

- Hospital Municipal de Mosqueiro, na Av. 15 de Novembro, 545, Vila.

Em caso de suspeita de malária, contactar:

Disque endemias: 3184-6128

Plantão: 98416-3255