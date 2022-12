Dezembro Laranja: mutirão avalia casos suspeitos de câncer de pele e orienta sobre prevenção

Neste sábado (3), a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) promoveu um mutirão nacional para avaliar casos suspeitos de câncer de pele e prestar orientações de prevenção à doença. Em Belém, três pontos receberam a população: o Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), no bairro do Guamá, o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), no Nazaré, e a Universidade do Estado no Pará (Uepa), no Marco. Neste último, os atendimentos ocorreram no Ambulatório de Dermatologia, por onde mais de 120 pessoas passaram só no período da manhã.

VEJA MAIS

A agente de serviços gerais, Marilândia dos Santos, de 60 anos, ficou sabendo da iniciativa por meio da internet. Ela, que está há algumas semanas com uma lesão no pé direito, aproveitou a oportunidade para se consultar com uma especialista. “Eu ainda não tinha conseguido procurar uma consulta por causa do trabalho, mas, como hoje é sábado, deu para me organizar para vim. Os profissionais estão capacitados e eu fui muito bem tratada e orientada para tratar a minha lesão. Pensava que poderia ser câncer de pele, mas é uma infecção”, conta.

Na universidade do bairro do Marco, mais de 20 profissionais, incluindo dermatologistas, médicos residentes e acadêmicos de medicina, se distribuíram em oito salas de atendimento (Igor Mota/O Liberal)

Na Uepa, mais de 20 profissionais, incluindo dermatologistas, médicos residentes e acadêmicos de medicina, se distribuíram em oito salas de atendimento. O foco da ação foi atender pessoas com lesões suspeitas de câncer de pele. A maioria dos casos avaliados foram de psoríase, uma doença inflamatória crônica, infecção por fungo, suspeitos de câncer de pele e pacientes já diagnosticados.

Jéssika Alves é médica dermatologista formada pela Uepa e foi voluntária da ação. Ela explica como funcionaram os atendimentos e encaminhamentos. “Os pacientes que atendemos hoje aqui, que apresentaram lesões pouco suspeitas, nós encaminhamos para a Unidade Básica de Saúde para que ele consiga atendimento no ambulatório via regulação. O paciente que já tem o diagnóstico do câncer de pele e só falta a biópsia, nós damos um encaminhamento para ele vim realizar o procedimento. O paciente que chegou pela demanda da regulação, que já está esperando pra fazer cirurgia e já tem biópsia pronta, nós encaminhamos para marcar a cirurgia, se ele tiver indicação para isso e os exames estiverem todos corretos. Então, com esse atendimento, nós conseguimos encaminhar tanto para a biópsia, para fazer o diagnóstico definitivo, como para solucionar o caso do paciente que já está esperando há muito tempo na demanda do SUS [Sistema Único de Saúde] ou para prestar esclarecimentos sobre a doença, que ainda não conseguiu fazer a cirurgia”, diz a profissional que atua em clínicas e hospitais particulares.

Para quem perdeu a ação, mas tem lesão na pele suspeita de câncer, a orientação é procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS). “O paciente deve procurar uma UBS e, a partir de então, ele vai ser destinado a um pólo que tenha atendimento especializado para dermatologia, onde deve passar por uma avaliação completa”, afirma a professora da Uepa e médica dermatologista Renata Okajima.

Na universidade do bairro do Marco, mais de 20 profissionais, incluindo dermatologistas, médicos residentes e acadêmicos de medicina, se distribuíram em oito salas de atendimento (Igor Mota/O Liberal)

Dezembro Laranja

A campanha Dezembro Laranja, da SBD, tem como tema "Não espere até sentir na pele”. Neste sábado (3), das 9 às 15 horas, mutirões gratuitos foram realizados em 100 centros no país, para identificar novos casos de câncer da pele. Nos mutirões em 2019, foram atendidas mais de 25 mil pessoas em cerca de 130 postos, por todo o Brasil. Desde a sua implementação, em 1999, a iniciativa já beneficiou mais de 600 mil pessoas.

Como informa a SBD, o câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer (INCA) registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum, o câncer da pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos.

A doença pode se assemelhar a pintas, eczemas ou outras lesões benignas.