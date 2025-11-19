Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Deu match na COP 30? 'Tinder Zone' é criado para facilitar paqueras em Belém

Inspirado no Tinder, grupo do WhatsApp atrai curiosos em busca de conexões durante o evento

Hannah Franco
fonte

COP30 em Belém ganha o ‘Tinder Zone’, grupo de paquera que viraliza nas redes sociais (Reprodução/WhatsApp/Freepik)

Para quem ainda não encontrou um amor durante a COP 30, ainda dá tempo. Um grupo chamado de "Tinder Zone", criado no WhatsApp, começou a repercutir entre participantes da conferência e já rendeu paqueras e encontros marcados em Belém

Segundo a descrição do próprio grupo, a proposta é simples: promover “um beijo no calor da COP 30”. Para participar, os membros devem se apresentar com foto, orientação sexual e algumas informações pessoais para tentar um "match".

VEJA MAIS

image ‘Beer Zone’ na COP 30: conheça o grupo de agito cultural que virou febre em Belém
Com festas, bares e integração cultural, grupo de mensagens conecta visitantes e moradores em roteiros alternativos durante a conferência climática

image VÍDEO: DJ transforma gravação em 'festa improvisada' com transatlânticos da COP 30 ao fundo
Gravação no Trapiche da Brasília reuniu moradores e visitantes atraídos pelos transatlânticos ancorados para a conferência

O Tinder Zone foi criado pelo paraense Ivo Toutonge, 30 anos, que afirma ter tido a ideia após perceber o “envolvimento caloroso” entre os participantes da conferência. "A ideia foi criar um grupo interativo entre pessoas que estão desprendidas para um encontro no calor da COP30, sem muitas amarrações e de forma bem descontraída", disse.

Ele também é participante do grupo 'Beer Zone', movimento que nasceu como uma brincadeira em um grupo de mensagens e rapidamente se transformou em ponto de encontro de visitantes, ativistas, jornalistas e moradores de Belém.

O administrador do novo grupo destaca que o ambiente é aberto e sem preconceitos, permitindo flertes entre pessoas de todas as orientações sexuais. O nome é uma brincadeira com o aplicativo de relacionamentos Tinder e com as áreas oficiais do evento, como a Green Zone e a Blue Zone.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tinder zone

beer zone

COP 30

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

MAIS LIDAS EM BELÉM

CURIOSOS

VÍDEO: paraenses aproveitam domingo e lotam praias de Outeiro para ver transatlânticos

Movimento intenso neste domingo (16) teve filas e areia tomada por banhistas em busca de fotos das embarcações

16.11.25 19h19

REPERCUSSÃO

Após fala sobre Belém, chanceler diz que Lula 'aceitará' que Alemanha é um dos países mais bonitos

Merz tenta reduzir tensão após fala sobre a capital paraense e afirma esperar nova conversa com Lula durante a cúpula do G20

19.11.25 21h52

Romance polêmico

Além de namorados, traficante e 'advogata' presa com drogas são primos

A mulher foi detida com drogas e armas em veículo de luxo; traficante "Bora" continua foragido da polícia

18.11.25 17h49

BELÉM

Dia da Consciência Negra: veja o que abre e fecha na grande Belém no feriado nesta quinta-feira (20)

A data implica ajustes em horários de atendimento e mudanças na rotina de serviços públicos e privados

19.11.25 14h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda