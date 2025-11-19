Deu match na COP 30? 'Tinder Zone' é criado para facilitar paqueras em Belém

Para quem ainda não encontrou um amor durante a COP 30, ainda dá tempo. Um grupo chamado de "Tinder Zone", criado no WhatsApp, começou a repercutir entre participantes da conferência e já rendeu paqueras e encontros marcados em Belém.

Segundo a descrição do próprio grupo, a proposta é simples: promover “um beijo no calor da COP 30”. Para participar, os membros devem se apresentar com foto, orientação sexual e algumas informações pessoais para tentar um "match".

O Tinder Zone foi criado pelo paraense Ivo Toutonge, 30 anos, que afirma ter tido a ideia após perceber o “envolvimento caloroso” entre os participantes da conferência. "A ideia foi criar um grupo interativo entre pessoas que estão desprendidas para um encontro no calor da COP30, sem muitas amarrações e de forma bem descontraída", disse.

Ele também é participante do grupo 'Beer Zone', movimento que nasceu como uma brincadeira em um grupo de mensagens e rapidamente se transformou em ponto de encontro de visitantes, ativistas, jornalistas e moradores de Belém.

O administrador do novo grupo destaca que o ambiente é aberto e sem preconceitos, permitindo flertes entre pessoas de todas as orientações sexuais. O nome é uma brincadeira com o aplicativo de relacionamentos Tinder e com as áreas oficiais do evento, como a Green Zone e a Blue Zone.