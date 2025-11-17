VÍDEO: DJ transforma gravação em 'festa improvisada' com transatlânticos da COP 30 ao fundo

A gravação de um set de música eletrônica acabou se transformando em uma pequena festa na Praia da Brasília, em Outeiro, neste fim de semana. Os DJs Diego Almeida e Panda escolheram o local para registrar parte do novo trabalho, mas a movimentação na orla e a vista para os navios ancorados para a COP 30 chamaram a atenção de quem passava.

Os transatlânticos, que funcionam como hospedagem para participantes da conferência climática, podem ser vistos de vários pontos da orla. A vista acabou contribuindo para que moradores e visitantes parassem no trapiche para ouvir o som, dançar e acompanhar a gravação.

O DJs envolvidos no projeto ficaram surpresos com a adesão do público e afirmaram nas redes sociais que deve retornar ao local na próxima sexta-feira (21) para repetir o set.

O distrito tem recebido grande fluxo de visitantes desde o início de novembro, quando os dois transatlânticos chegaram a Belém. Mesmo sem acesso às embarcações é possível observar e fotografar os navios de perto a partir das praias.