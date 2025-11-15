‘Beer Zone’ na COP 30: conheça o grupo de agito cultural que virou febre em Belém

Enquanto a COP 30 reúne lideranças mundiais para debater o futuro do planeta, um grupo informal criado por participantes da conferência está chamando atenção pelas ruas de Belém. Batizado de "Beer Zone", ele tem um objetivo claro: indicar onde tomar uma cerveja gelada e curtir a noite paraense com muita cultura e música.

O que começou como uma brincadeira em um grupo de aplicativo de mensagens se transformou em um movimento espontâneo que reúne visitantes, ativistas, jornalistas e moradores de Belém. Juntos, eles compartilham festas, bares, shows e rolês colaborativos que revelam a alma noturna da capital amazônica – sempre com um toque de integração cultural.

Mais do que diversão, a Beer Zone virou símbolo da hospitalidade paraense e da criatividade dos participantes da conferência. Quem está na cidade para a COP 30 pode não só discutir mudanças climáticas durante o dia, como também celebrar a diversidade cultural nas noites quentes da Amazônia.

Como funciona a Beer Zone e por que ela virou sucesso?

O grupo não tem site nem aplicativo oficial. Toda a dinâmica acontece de forma colaborativa, por mensagens trocadas entre participantes. Cada pessoa compartilha sugestões de onde ir, com informações sobre festas, atrações locais, horários e até dicas de transporte e segurança.

A proposta caiu nas graças de quem quer conhecer Belém além dos roteiros tradicionais e se conectar com pessoas do mundo inteiro em clima de festa.

Confira os rolês da Beer Zone durante a COP 30:

Entre eventos pagos e gratuitos, a agenda traz desde festas eletrônicas a shows de carimbó. Veja os destaques:

16 de novembro (domingo)

Shows Museu do Artesanato

Local: Espaço São José Liberto

Hora: 16h - 22h

Atrações: Bakari Trio (18h), Nilson Chaves (20h)

Entrada gratuita

Festa DOM N°64

Local: BDR Bar da Residência (São Braz)

Hora: 20h - 02h

Atrações: Brasilidades, Tecnobrega, Pop e Funk

Entrada: R$ 30 | R$ 50 Duplo

Festival Muita Onda

Local: Praça da Bandeira (Campina)

Entrada: gratuita

Inauguração Bora Garimpar Container com DJ Gabi Matos e show Rafaela Travassos

Local: Vila Container

Hora: 17h

Entrada: gratuita, aberto das 17h até 0h

8 a 21 de novembro (destaques)

Me Bota no Paredaum

Local: Pitaco do Macaco (Reduto)

Hora: 21h

Entrada: R$ 20

Disk Me Disco Caliente - Fiesta Latina

Local: Balata Bar (Campina)

Hora: 21h - 05h

Entrada: ingressos a partir de R$ 15

Festa Meta/Esquema

Local: Casa Apoena (Cidade Velha)

Hora: 21h - 04h

Shows Museu do Artesanato (todos os dias)

Local: Espaço São José Liberto

Hora: 16h - 22h

Entrada: gratuita

Atrações:

Grupo de Canto FCG (18h, 20/11)

Banda Sayonara (20h, 20/11)

Grupo Sancari carimbó (18h, 21/11)

Markinho Duran (20h, 21/11)



Sexta Desacostumada (21/11)

Local: Na Maré (Cidade Velha)

Hora: 17h

Entrada: gratuita até 18h, depois R$ 20