‘Beer Zone’ na COP 30: conheça o grupo de agito cultural que virou febre em Belém

Com festas, bares e integração cultural, grupo de mensagens conecta visitantes e moradores em roteiros alternativos durante a conferência climática

O Liberal

Enquanto a COP 30 reúne lideranças mundiais para debater o futuro do planeta, um grupo informal criado por participantes da conferência está chamando atenção pelas ruas de Belém. Batizado de "Beer Zone", ele tem um objetivo claro: indicar onde tomar uma cerveja gelada e curtir a noite paraense com muita cultura e música.

O que começou como uma brincadeira em um grupo de aplicativo de mensagens se transformou em um movimento espontâneo que reúne visitantes, ativistas, jornalistas e moradores de Belém. Juntos, eles compartilham festas, bares, shows e rolês colaborativos que revelam a alma noturna da capital amazônica – sempre com um toque de integração cultural.

Mais do que diversão, a Beer Zone virou símbolo da hospitalidade paraense e da criatividade dos participantes da conferência. Quem está na cidade para a COP 30 pode não só discutir mudanças climáticas durante o dia, como também celebrar a diversidade cultural nas noites quentes da Amazônia.

Como funciona a Beer Zone e por que ela virou sucesso?

O grupo não tem site nem aplicativo oficial. Toda a dinâmica acontece de forma colaborativa, por mensagens trocadas entre participantes. Cada pessoa compartilha sugestões de onde ir, com informações sobre festas, atrações locais, horários e até dicas de transporte e segurança.

A proposta caiu nas graças de quem quer conhecer Belém além dos roteiros tradicionais e se conectar com pessoas do mundo inteiro em clima de festa.

Confira os rolês da Beer Zone durante a COP 30:

Entre eventos pagos e gratuitos, a agenda traz desde festas eletrônicas a shows de carimbó. Veja os destaques:

16 de novembro (domingo)

Shows Museu do Artesanato
Local: Espaço São José Liberto
Hora: 16h - 22h
Atrações: Bakari Trio (18h), Nilson Chaves (20h)
Entrada gratuita

Festa DOM N°64
Local: BDR Bar da Residência (São Braz)
Hora: 20h - 02h
Atrações: Brasilidades, Tecnobrega, Pop e Funk
Entrada: R$ 30 | R$ 50 Duplo

Festival Muita Onda
Local: Praça da Bandeira (Campina)
Entrada: gratuita

Inauguração Bora Garimpar Container com DJ Gabi Matos e show Rafaela Travassos
Local: Vila Container
Hora: 17h
Entrada: gratuita, aberto das 17h até 0h

8 a 21 de novembro (destaques)

Me Bota no Paredaum
Local: Pitaco do Macaco (Reduto)
Hora: 21h
Entrada: R$ 20

Disk Me Disco Caliente - Fiesta Latina
Local: Balata Bar (Campina)
Hora: 21h - 05h
Entrada: ingressos a partir de R$ 15

Festa Meta/Esquema
Local: Casa Apoena (Cidade Velha)
Hora: 21h - 04h

Shows Museu do Artesanato (todos os dias)

Local: Espaço São José Liberto
Hora: 16h - 22h
Entrada: gratuita
Atrações:

  • Grupo de Canto FCG (18h, 20/11)
  • Banda Sayonara (20h, 20/11)
  • Grupo Sancari carimbó (18h, 21/11)
  • Markinho Duran (20h, 21/11)
     

Sexta Desacostumada (21/11)
Local: Na Maré (Cidade Velha)
Hora: 17h
Entrada: gratuita até 18h, depois R$ 20

