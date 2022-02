Detentas ganham oportunidade de ressocialização com paisagismo de praças em Belém

Vinte e duas internas do Centro de Reeducação Feminino (CRF) iniciaram, nesta quarta-feira (9), trabalhos de manutenção do paisagismo da praça Batista Campos, em Belém. Elas fazem parte do projeto “Plantar o Futuro”, promovido por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Antes do início das tarefas, estado e município realizaram uma cerimônia simbólica de assinatura do convênio.

O projeto tem como objetivo promover a absorção da mão de obra de mulheres privadas de liberdade, custodiadas no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, para atuarem na manutenção do paisagismo das praças, canteiros centrais e demais áreas verdes, localizadas nas áreas centrais de Belém e Distritos Administrativos. A parceria entre as secretarias consolida a atuação da Seap na promoção da reeducação e da reinserção social das pessoas privadas de liberdade, em atendimento à Lei de Execução Penal, proporcionando formação e experiência profissional e remição da pena.

Para a interna Sandra Almeida de Souza, de 45 anos, o projeto é uma oportunidade das detentas mostrarem que as mulheres privadas de liberdade querem e podem mudar de vida. Ela conta que participou de um curso de paisagismo na Seap e está pronta para seguir no ramo após cumprir sua pena. “Temos que agradecer pela oportunidade e credibilidade que deram para gente. Queremos mostrar às nossas famílias, assim como à sociedade, que podemos mudar. Já tenho planos para o futuro em continuar nessa carreiro após sair do cárcere", afirmou.

Atualmente, a Seap possui mais de 20 convênios semelhantes ativos, que beneficiam mais de 540 apenados. Ações para a ressocialização de pessoas que cumprem pena no sistema penitenciário têm como principal finalidade oferecer dignidade e tratamento humanizado, conservando a honra e a autoestima dos apenados, o que torna fundamental a criação de projetos de profissionalização e incentivos que colaborem para que os direitos básicos dos condenados sejam efetivados e priorizados.