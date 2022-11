Desvio entra em funcionamento na BR-316; entenda como fica o trânsito

Entrou em vigor nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (10) o desvio de veículos do km 4,4 ao 5,5 da BR-316, sentido Belém-Marituba, para agrantir avanço às obras de drenagem previstas no projeto de requalificação da rodovia. Executada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), a operação é essencial para resolver os problemas de alagamentos na pista.

Nas primeiras horas do dia, equipes do Departamento de Trânsito (Detran/PA) e da Polícia Militar (PM) orientaram os condutores e organizaram o fluxo do trânsito para garantir segurança e fluidez. "A avaliação é positiva, apesar das dúvidas existem dos condutores e do horário de pico da BR. Não houve incidentes, a expectativa é que o aprendizado dos motoristas com a rotina do tráfego possa melhorar mais. Estamos fazendo o isolamento para fechamento da área onde vai ser iniciada a drenagem ainda hoje", disse o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

Além das orientações, o Detran instalou sinalização luminosa vertical e um contêiner na região do desvio, com uma equipe que dará suporte 24h aos motoristas, ciclistas e pedestres. Veja um guia de possíveis rotas:

Como fica o trânsito com o desvio?

Carros de passeio e motos devem entrar pelo desvio para acessarem as duas pistas do futuro BRT, já veículos pesados devem se manter na faixa aberta da BR. Pedestres e ciclistas devem transitar em uma faixa exclusiva na calçada.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)