Desnível entre asfalto e tampa de bueiro vira obstáculo para veículos e ameaça motociclistas

Razoável desnível existente entre o asfalto e a tampa de um bueiro vira obstáculo para condutores de veículos, principalmente motociclistas. E chama ainda atenção de moradores e trabalhadores do bairro do Marco, em Belém, capital paraense, que pedem a correção do problema pela Prefeitura de Belém. Ao passar pelo local na noite chuvosa do último domingo (20), por volta das 23h30, um mototaxista perdeu o controle da moto que pilotava, caiu e sofreu escoriações pelo corpo. Ele precisou ser levado ao atendimeto de emergência, com suspeita de ter quebrado a clavícula.

LEIA MAIS:

- Mototaxista sofre acidente por causa de desnível na travessa Angustura no Marco

Segundo moradores, este foi o segundo acidente com pessoas de motocicletas provocado pelo desnível da via, onde existe um bueiro, o qual está com a tampa mais baixa que a pista. A condição de risco é perceptível e fica bem no meio da travessa Angustura, entre as avenidas Duque de Caxias e Romulo Maiorana.

Para um dos moradores da área, Juvenal de Jesus, 46 anos, que presenciou o acidente com o mototaxista João Silva, 24 anos, a situação da via está ruim e oferece risco de acidentes para mais condutores.

“Do jeito que está elevada essa pista está ruim. Já ocorreram dois acidentes com motocicletas. O segundo caso foi com o João. O rapaz vinha sozinho na motocicleta, não tinha nem carros na pista. E devido ao desnível desse buraco (e ele podia vir desatento), mesmo em velocidade normal, ele perdeu equilíbrio, caiu, bateu a cabeça e ficou desacordado. Depois, a ambulância do Samu 192 chegou e o socorreu”, conta o morador, que vive há dois anos na área.

“Essa pista está ruim. Já ocorreram dois acidentes com motos. O rapaz vinha sozinho na motocicleta, não tinha nem carros na pista. Mesmo em velocidade normal, ele perdeu equilíbrio, caiu, bateu a cabeça e ficou desacordado. Depois, a ambulância do Samu 192 chegou e o socorreu”, conta um vizinho

Dois acidentes com moto já foram registrados no mesmo local (Thiago Gomes/ O Liberal)

Ainda segundo Jesus, o segundo acidente com motociclista aconteceu há mais tempo. “O outro caso foi quase a mesma coisa. O homem também caiu do outro lado e a moto para outro. Esse desnível existe desde que vim pra cá. A tampa do bueiro fica mais baixa que a pista e aí causa acidentes. O remendo não ficou legal e gera todo esse transtorno. É bom que a Prefeitura fique atenta e ajeite”, afirma o morador.

Na opinião de um técnico em eletrônica, 59 anos, o ideal é que seja feita a correção do problema, mas ele pondera que "acidentes não acontecem, mas são provocados”. “Acho que, mesmo com esse desnível, se a pessoa andar na velocidade normal e sempre atenta, fica meio difícil acontecer a queda. Agora deve-se cobrar que a via fique plana, seja corrigida”, reitera o homem, que trabalha na área há quatro anos, e não quis ter o nome na reportagem.

Sesan diz que desconhece problema e fará vistoria



Após o acidente com o mototaxista, João Silva, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que o conduziu, consciente, mas com fortes dores nos ombros, até o Pronto Socorro Municipal do Guamá.

Procurada pela reportagem de O Liberal para saber se providências serão tomadas após os acidentes, a Prefeitura de Belém disse, em nota enviada pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), que “desconhece qualquer informação referente ao suposto desnível no referido trecho”.

No entanto, a Sesan diz que programa uma visita de técnicos ao local, a fim de apurar os fatos e adotar possíveis medidas técnicas.