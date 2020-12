Mototaxista sofre acidente por causa de desnível na travessa Angustura no Marco

O mototaxista João Silva, de 24 anos, perdeu o controle da motocicleta que pilotava, caiu e sofreu escoriações pelo corpo e provavelmente quebrou a clavícula, o osso alongado sobre os ombros que ajuda os braços a se movimentarem.

Moradores da via disseram que o que provocou a queda de João da moto foi um desnível na pavimentação da travessa. Eles acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que conduziu a vítima para o Pronto Socorro Municipal do Guamá, consciente, mas com fortes dores nos ombros.

A luxação, explicou a socorrista do Samu, pode ser definida tecnicamente como a perda da congruência articular, ou seja, quando um osso sai por completo de sua posição anatômica correta.

"Ele tem escoriações por todo o corpo, principalmente no tórax e uma luxação na clavícula", disse a técnica do Samu, logo após ajudar a colocar João Silva dentro da ambulância do 192.

João Silva informou que havia estado em um hospital na avenida Almirante Barroso, onde levou uma refeição para a esposa dele, que acompanha a mãe dela internada. Ele usava capacete.

A equipe do 192 informou ainda que desde a chuva que caiu nesta tarde de domingo, em Belém, e a após a vitória do Remo contra o Paysandu, no Mangueirão, o plantão do Samu está movimentado.

"Já atendemos um atropelamento, houve acidentes com motos em outros bairros e também pequenos cortes por quedas'', disse a técnica em enfermagem do Samu.

Ela ainda observou que a equipe levaria João Silva para o PSM do Guamá porque o PSM da 14 de Março estaria com demanda intensa, também com pessoas chegando com vários ferimentos. "Muita gente bebendo, aí sai para dirigir, aí já viu", comentou a funcionária municipal.