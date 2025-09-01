Desfile reúne 15 escolas na Aldeia Cabana, nesta sexta (5); veja a programação

Há mais de 30 anos, no bairro da Pedreira, o projeto social Desfile Escolar atua com o objetivo de despertar o espírito cívico nas crianças, jovens e adolescentes. Este ano, a programação reunirá 15 escolas municipais, estaduais e particulares, com apresentação da banda de música da Guarda Municipal de Belém. O evento é gratuito e será realizado na Aldeia Cabana, com início às 8h.

A programação é organizada pela Associação Recreativa e Cultural Terceira Idade Pedreirense (Arctip), com apoio do Projeto Acreditar e Império Pedreirense. Este ano, cada escola poderá escolher o próprio tema para o desfile. “Resolvemos deixar as escolhas à vontade para escolherem seus temas, pois temos escolas que completam 30 anos neste ano. A escola do ABC vai homenagear a própria escola e a Arctic vai homenagear a COP 30, elas vão desfilar com a camisa do Pará”, diz Help Luna, coordenadora do Desfile Escolar da Pedreira.

Coordenação e professores do evento. (Foto: Suzana Cabeça)

A expectativa é que mais de duas mil pessoas compareçam ao evento, incluindo os alunos que participam do desfile. Para Help Luna, o evento é uma oportunidade de resgatar um símbolo nacional: a bandeira do Brasil. “É muito importante resgatar a nossa bandeira, confundida hoje como bandeira partidária. Temos orgulho de sermos brasileiros e despertar nas crianças, adolescentes e jovens o espírito cívico, e não só vestir verde e amarelo por ocasião da copa do mundo”, afirma.

Serviço

Desfile Escolar do Bairro da Pedreira 2025

Data: 5 de setembro

Hora: 8h às 12h

Local: Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda entre Dr. Alferes Costa e Dr Enéas Pinheiro.

O evento é gratuito.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem