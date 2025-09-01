Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

O Liberal

O Museu de Arte Urbana de Belém (MAUB) abriu, na última sexta-feira (29), as inscrições para artistas visuais interessados em participar de uma intervenção artística inédita no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A iniciativa prevê a criação de 19 murais em áreas externas e internas da instituição, que se prepara para celebrar 160 anos de atividades científicas na Amazônia em 2026. Os murais serão inaugurados em 28 de setembro, em um festival a céu aberto com shows, visitas guiadas e muito mais em uma celebração à arte urbana e à ciência.

Esta será a primeira vez que o Museu Goeldi abrirá suas fachadas e muros para receber esse tipo de intervenção artística. Os murais serão distribuídos em dois espaços: o Parque Zoobotânico, localizado no bairro de São Brás, cujos muros mantêm a mesma coloração há 130 anos, e o Campus de Pesquisa, no bairro da Terra Firme. A proposta é transformar esses locais em suportes de diálogo entre ciência, arte e a cultura amazônica, ampliando a visibilidade do patrimônio da instituição.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro, exclusivamente pelo site do MAUB.  O edital é voltado para pessoas jurídicas que representem artistas ou coletivos, como microempreendedores individuais (MEIs), associações ou fundações. Ao todo, serão selecionadas 19 propostas inéditas em duas categorias, com premiação que pode chegar a até R$ 10 mil por projeto.

Os artistas escolhidos terão de realizar suas obras entre 16 e 27 de setembro. Além da pintura dos murais, o edital prevê que cada selecionado ofereça uma contrapartida social, como a realização de oficinas de arte em comunidades periféricas de Belém, ampliando o impacto do projeto para além dos espaços institucionais.

“O MAUB nasceu para transformar Belém em uma galeria a céu aberto, conectando artistas, instituições e a população. A parceria com o Museu Emílio Goeldi é histórica porque mostra como a arte urbana pode potencializar o valor de um patrimônio científico e cultural, tornando-o ainda mais vivo e acessível”, afirmou Gibson Massoud, idealizador do projeto.

Segundo a organização, os temas das intervenções deverão dialogar diretamente com os acervos e linhas de pesquisa do Goeldi, que abrangem áreas como fauna, flora, arqueologia, ciência indígena, heranças afro-amazônicas e biodiversidade amazônica. A intenção é que os murais representem não apenas a riqueza natural da Amazônia, mas também os saberes tradicionais e a diversidade cultural que fazem parte da região.

O cronograma do projeto prevê a inauguração das obras no dia 28 de setembro, durante um festival gratuito que contará com shows musicais, visitas guiadas e atividades abertas ao público. A expectativa é que o evento marque um novo capítulo na história da instituição, integrando ciência e arte em um mesmo espaço e promovendo maior aproximação com a comunidade.

“O MAUB chega à sua terceira edição consolidado como um dos maiores festivais de street art do Brasil, com potencial de impacto inédito na paisagem urbana. Desenvolver esta etapa do festival na principal instituição de pesquisa da Amazônia em meio à COP30 é um sentimento que transcende e nos deixa honrados. A curadoria e a produção estão 100% comprometidas em criar um diálogo entre artistas e o Museu Goeldi, valorizando ciência e história como pilares fundamentais”, afirma William Baglione, fotógrafo, curador de arte e do MAUB.

Histórico

Esta é a terceira edição do Museu de Arte Urbana de Belém. Em 2024, o MAUB revitalizou 11 mil metros quadrados do Complexo Ver-o-Rio, tornando-se um dos maiores museus ao ar livre da América Latina. Na ocasião, o projeto reuniu artistas locais, nacionais e internacionais e encerrou a programação com um festival gratuito que atraiu milhares de visitantes.

O MAUB é realizado pela Sonique Produções e Oito Quatro Produções. A iniciativa foi aprovada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com patrocínio da Vale, por meio da Lei Rouanet, com chancela do Governo Federal e do Ministério da Cultura.

