Desabamento: moradores continuam sem saber quando poderão voltar para o edifício Cristo Rei

Moradores do edifício Cristo Rei, em que 13 sacadas desabaram no dia 13 deste mês, no bairro da Cremação, em Belém, continuam sem saber a data em que poderão voltar para os seus apartamentos. “Tudo o que eu sei é que está interditado lá e não temos previsão de voltar”, disse, nesta segunda-feira (29), uma moradora que pediu para não ser identificada.

Ela residia no prédio há quase três anos. E, desde que saiu do apartamento, está morando com os irmãos. O acidente ocorreu por volta das 12 horas. Ninguém ficou ferido. O desabamento é investigado na Seccional da Cremação, da Polícia Civil.

No dia 15 deste mês, e falando sobre umas das principais hipóteses para o desabamento, o comandante operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Jaime Oliveira, citou falhas na concepção e execução do projeto das sacadas. Em entrevista à imprensa, ele também indicou que pode ter havido falha na manutenção do prédio, que não detectou esses problemas.

O coronel afirmou ainda que não há risco de desabamento do prédio e que o edifício está intacto. Mas que, no laudo, o Corpo de Bombeiros vai sugerir a demolição das outras 13 sacadas.

E, no dia 19 de maio, O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que a condição de demolição das outras sacadas é uma recomendação. O edifício Cristo Rei seguirá interditado até conclusão do laudo da Polícia Científica. As sacadas só serão mantidas caso os proprietários apresentem, através de documentação de profissionais de engenharia, que as estruturas estão em condições seguras.

Em relação ao laudo, a Polícia Científica do Pará divulgou a informação, no dia 15 deste mês, que a equipe de peritos de engenharia informou que o tempo de elaboração do documento segue o trâmite legal de 10 dias, podendo ser prorrogado por tempo de igual período.

E o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) começou, na segunda-feira, dia 22 de maio, o mutirão de fiscalização em 800 condomínios do Estado. A ação iniciou em Belém e está sendo feita nos condomínios construídos há mais de 30 anos. A maioria dos prédios que será fiscalizada está localizada na região metropolitana de Belém, Santarém, Marabá e Parauapebas.

O Crea-PA não informou quantos condomínios já foram fiscalizados até agora e em quais bairros da capital estão localizados. Essa medida é para não expor os moradores desses prédios. A informação sobre a realização do mutirão foi dada, com exclusividade ao Grupo Liberal, na quinta-feira (18), pelo gerente de fiscalização do Crea-Pa, Kleber Souza. Segundo ele, esse trabalho deverá durar entre quatro e cinco meses.

A ação foi desencadeada depois do desabamento de 13 sacadas do edifício Cristo Rei, localizado no bairro da Cremação, em Belém, que ocorreu no dia 13 deste mês. Ninguém ficou ferido no acidente. Nesse mutirão de fiscalização, a equipe do Crea-Pa vai verificar, por exemplo, reformas nas áreas comuns e reformas nas áreas particulares (apartamentos) e ter o levantamento de dados de serviços tais como elevadores, reservatórios, circuito interno fechado de TV, combate a incêndio, processo de teste dos hidrantes, sinalizações horizontais, verticais e dos estacionamentos, o requer as manutenções periódicas.