Desabamento: laudo da Defesa Civil está pronto e aponta causas do desabamento

Desde o desabamento de 13 sacadas do edifício residencial Cristo Rein, na rua dos Mundurucus, bairro da Cremação, em Belém, vistorias vêm sendo feitas por diferentes órgãos para determinar as causas do sinistro. O laudo da Defesa Civil de Belém ficou pronto nesta terça-feira, 16, e aponta que infiltração e corrosão das ferrafens de sustento da sacada da cobertura ocasionaram o desabamanto.

A queda das sacadas aconteceu por volta das 12h do último sábado, 13. No mesmo dia, a Defesa Civil de Belém realizou vistoria técnica no local e o relatório está pronto, sendo repassado para os órgãos competentes: Seccional da Cremação, Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e o Corpo de Bombeiros. Segundo a prefeitura, o documento diz: "ocorreram infiltrações e as armaduras ficaram expostas à água, acarretando corrosão nas ferragens da sacada da cobertura, a qual tem uma piscina".

A entrega do relatório não determina o fim das investigações sobre o acontecido, pelo contrário, ele apenas aponta a causa provável do desabamento e informa a situação estrutural do imóvel. A autorização para o retorno dos moradores cabe ao Corpo de Bombeiros, que, em entrevistas anteriores, já havia informado que é algo que pode demorar um tempo para acontecer, já que a corporação pretende solicitar a demolição do outro conjunto de sacadas do edifício que não caíram.

Edifício Cristo Rei. (Ivan Duarte / O Liberal)

Trânsito no local

Com a finalização da operação de remoção dos entulhos na frente do prédio Cristo Rei, na manhã desta terça-feira, 16, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) liberou as duas faixas da rua dos Mundurucus, no trecho entre a travessa Quintino Bocaiúva e a avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação.