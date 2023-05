Desabamento: Semob solicita interdição total da rua dos Mundurucus com a Quintino

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou, na tarde desta segunda-feira (15), que foi solicitada a interdição total da rua Mundurucus com a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro da Cremação, em Belém. O trecho bloqueado por questões de segurança foi onde ocorreu o desabamento das 13 sacadas do edifício Cristo Rei, no último sábado (13). Até o momento, a Semob não esclareceu por quantos dias a medida irá durar. ) informou, na tarde desta segunda-feira (15), que foi solicitada a. O trecho bloqueado por questões de segurança foi onde ocorreu o. Até o momento, a Semob n

VEJA MAIS

No Twitter, a Superintendência disse que está com equipe na área “para garantir a segurança do local”. A entidade pediu aos condutores que evitem passar nesta localidade, por conta da “fluidez da via encontra-se bastante prejudicada”.

Até a manhã desta segunda, apenas uma faixa da rua estava liberada, devido ao trabalho do Corpo de Bombeiros na retirada de entulhos provocados pelo acidente. A Semob tinha aconselhado que quem quisesse passar pelo local procurasse rotas alternativas como as avenidas Conselheiro Furtado e Gentil Bitencourt.