Deputado estadual requer ação imediata sobre lixão clandestino e fumaça na Grande Belém

O deputado estadual Rogério Barra (PL) protocolou junto às prefeituras de Belém e Ananindeua, no dia 6 deste mês, um requerimento de ação imediata para tratar um lixão clandestino no bairro de Águas Lindas e as fumaças registradas na semana passada na região metropolitana da capital. Na última quarta-feira (4), a Prefeitura de Ananindeua tomou medidas emergenciais para atender a população com relação aos impactos da fumaça no município.

Segundo o documento, Belém “tem sido constantemente afetada por uma combinação desagradável de fumaça e odor que prejudicam significativamente a qualidade de vida de nossos cidadãos”. O ofício também fala que, “além de representar riscos à saúde pela inalação de fumaça, essa situação também está colocando em perigo a segurança dos motoristas devido à visibilidade reduzida nas ruas”.

O texto também fala do perigo que condutores e pedestres vêm enfrentado com a pouca visibilidade. “Vimos pedestres arriscando suas vidas ao atravessar a faixa de pedestres em meio a essas densas nuvens de fumaça”.

Ainda de acordo com o ofício, a origem dessas fumaças pode estar atrelada a um lixão clandestino identificado pela equipe do deputado no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. “Portanto, requeremos a esta Secretaria de Saneamento para que tome medidas imediatas e eficazes para lidar com essa situação crítica, adotando medidas adequadas para conter o problema do lixão clandestino e garantir à saúde pública da sociedade”.

A redação integrada de O Liberal procurou as prefeituras de Ananindeua e Belém para comentar o assunto e aguarda retorno.

Fumaça em Águas Lindas afeta saúde e o bolso dos moradores

Dianderson Moura Caxias, 40 anos, mora em Águas Lindas com a esposa e os dois filhos há dez anos. É o mesmo bairro onde o lixão clandestino fica. Ele conta que um terreno abandonado virou um ponto de descarte irregular de lixo entulho por outros residentes e empresas.

No mês passado, um incêndio atingiu o lixão. Apesar do fogo ter sido controlado, a fumaça é insuportável, como pontua Dianderson, principalmente à noite. “É muita fumaça. É o segundo ano que botam fogo no local. Não tem como morar lá. Minha esposa é costureira e ela teve que parar de trabalhar. As clientes vêm aqui em casa, ela tem que abrir a porta e a fumaça consome a casa. Penso até em vender a casa, porque não tem como viver aqui. A rua é infestada de lixo e as crianças não tem como brincar”, conta.

Além destes problemas, ele acrescenta que a saúde da família e a dele está sendo prejudicada pela forte fumaça. “Minha filha está se queixando de febre e dor no peito. Minha esposa e eu vivemos com dor de cabeça. A cadelinha que eu tenho está com alergia. Acredito que seja por conta da fumaça”, diz.

Para contornar a fumaça, o jeito que Dianderson encontrou aumentar a utilização dos ventiladores dentro de casa. Ele assume que essa alternativa pode pesar no bolso para que consiga morar no bairro. “A casa fica toda fechada e ficamos só em um cômodo. Passamos o dia todo com os ventiladores ligados para amenizar a fumaça. Por isso acho que a conta de energia vai pesar esse mês”, afirma.