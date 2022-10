Depressão em animais: seu bichinho também pode sofrer com problemas psicológicos; saiba mais

Nos últimos anos, tem sido recorrente o diagnóstico de problemas de cunho psicológico em humanos. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde com base na Pesquisa Vigitel 2021, um dos relatórios mais amplos sobre o setor no país, apontam que existem mais pessoas com depressão do que com diabetes, uma das doenças mais recorrentes no Brasil. A pesquisa revela que os números de quadros de depressão, síndrome do pânico, entre outras, atingem aproximadamente 11,3% dos brasileiros. As mulheres são as mais acometidas pela depressão, com 14,7%, contra os 7,3% no sexo masculino.

Com o boom da pandemia da covid-19, houve uma transformação global do comportamento humano e também dos animais, o que fez aumentar, também, os casos de depressão em pets. Muitas patologias, inclusive, estão conectadas diretamente com a pandemia. O alto índice de mortalidade em vários países e a imposição de um rígido isolamento alteraram os sentimentos e emoções em humanos e animais.

Relatos de animais de estimação que conviviam de maneira harmônica ou que eram tratados como verdadeiros ‘filhos’ em suas casas e que também tiveram o seu emocional afetado diante da mudança de comportamento de seus tutores e de tudo à sua volta ficaram cada vez mais frequentes. Para a medicina veterinária, eles passaram a reproduzir os sentimentos de seus donos, incluindo a temida depressão.

Animais também podem ter depressão por conta da mudança de comportamento de seus tutores (Canva)

Pesquisas recentes realizadas com animais comprovaram a existência de quadros de tristeza profunda em cães e gatos. A perda de alguém amado e os longos períodos de solidão são apontados como os principais fatores para essa melancolia. A médica veterinária Marcela Bernal explica que os casos de depressão em cães e gatos atingem um número bem maior de animais do que o imaginado.

Marcela Bernal, médica veterinária (Arquivo Pessoal)

“Estudos comprovam que os transtornos em animais se dão devido a convivência de forma intensa com os donos e a domesticação. Geralmente os animais acometidos pela depressão ou ansiedade possuem uma ‘dependência emocional’ de seus tutores”. “Independência emocional animal é fundamental para desempenhar os hábitos e ações respeitando as características de cada espécie como felinos e caninos. Cada um tem um comportamento que precisa ser respeitado, ainda que convivam juntos, eles possuem diferenças”, diz a veterinária.

De acordo com a veterinária, uma maneira de identificar a doença é estar atento a alguns sinais.

Quais os sintomas de depressão em animais?

apatia

lambedura excessiva pelo corpo

dermatopatias de mutilação (animais se mordem ou arrancam pedaços do corpo)

anorexia (não se alimenta)

não brincar

não quer beber água

isolamento

comportamento melancólico

Saiba como tratar a depressão de animal?

Assim como em humanos, alguns cuidados e atitudes são eficazes para manter a saúde do animal e livrá-lo de problemas físicos ou emocionais. Lembre-se: todas essas ações são benéficas para o desenvolvimento do animal:

Manter uma alimentação de qualidade;

manter a vacinação em dia;

levar para passeios periódicos (em horários que não causem mal-estar);

dar banho;

dar carinho;

brincar;

conversar (ainda que ache que ele não entenda).

De acordo com Bernal, a depressão dificilmente pode levar o animal à morte, mas causa grandes prejuízos à sua saúde e diminuição da imunidade, que torna o animal suscetível a inúmeras doenças sejam causadas por vírus, bactérias, parasitoses ou a desenvolver problemas renais devido a pouca ingestão de água. “Esse quadro é considerado grave e pode comprometer a saúde e a vida deste animal”, alertou a médica veterinária.