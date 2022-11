Dengue, chikungunya e zika: saiba os sintomas e as diferenças entre essas doenças

As manifestações clínicas da dengue, da chikungunya e da zika são muito parecidas, por isso é importante prestar atenção à sintomatologia para não confundi-las. As três doenças são transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, que usa água parada como local de reprodução.

A coordenadora estadual de Arboviroses, Aline Carneiro, detalha que as secretarias municipais de Saúde precisam notificar a Coordenação Estadual de Arboviroses sobre os casos graves e óbitos por qualquer uma delas em até 24 horas.

Diferenças de sintomas entre dengue, chikungunya e zika

Os principais sintomas da dengue são:

febre alta e de início imediato sempre presente,

dores moderadas nas articulações,

manchas vermelhas na pele,

coceira leve.

A chikungunya se manifesta com:

febre alta de início imediato,

dores intensas nas articulações,

manchas vermelhas nas primeiras 48 horas,

coceira leve,

vermelhidão nos olhos.

Já a zika apresenta:

febre baixa,

dores leves nas articulações,

manchas vermelhas nas primeiras 24 horas,

coceira de leve à intensa,

vermelhidão nos olhos.

O que fazer caso apareça algum sintoma

A orientação à população é que não seja feita a automedicação frente ao aparecimento de sintomas. O aconselhável é o paciente procurar a unidade de saúde mais próxima para atendimento médico.

Como se prevenir

É importante que as pessoas se atentem aos seguintes cuidados em casa:

Manter a caixa d'água, tonéis e barris de água bem fechados;

Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada;

Não deixar água acumulada sobre a laje;

Manter garrafas com boca virada para baixo;

Acondicionar pneus em locais cobertos;

Proteger ralos sem tampa com telas finas;

Manter as fossas vedadas;

Encher pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda e lavá-los uma vez por semana;

Eliminar tudo que possa servir de criadouro para o mosquito como casca de ovo, tampinha de refrigerante entre outros.

Serviço

Para solicitar orientações e denunciar a existência de possíveis criadouros de mosquitos, a população deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde do seu município.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)