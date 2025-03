Delegada da Polícia Civil do Pará é internada após AVC; familiares e amigos pedem orações

Familiares e amigos da delegada Elizete Cardoso, da Polícia Civil do Pará, estão mobilizando uma corrente de orações por sua recuperação. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (20) por meio das redes sociais da própria delegada. Segundo o comunicado, ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, onde recebe atendimento de uma equipe médica composta por clínicos, cardiologista e neurocirurgião.

“Vamos nos unir em oração que logo ela estará de volta ao nosso convívio e ao trabalho que ela tanto ama”, diz a publicação.

Elizete Cardoso tem 67 anos e é natural de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. Formada em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA), ela disputou as eleições municipais para vereadora de Belém no ano passado pelo PSD.

Com uma trajetória marcada pelo serviço público, a delegada já ocupou cargos como secretária da Ordem Pública de Belém, sub-prefeita do distrito de Outeiro e superintendente da Polícia Civil do Pará nas regiões sul e sudeste do estado.