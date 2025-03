Família denuncia problemas no atendimento de paciente com AVC na UPA do Icuí em Ananindeua

A família de um paciente da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Icuí-Guajará, em Ananindeua, reclamaram do atendimento e de uma possível tentativa de coação na manhã da última quarta-feira (19/03). Os familiares de Douglas Hailton de Souza, de 41 anos, que sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC), divulgaram vídeo nas redes sociais denunciando que a unidade não possuía condições de atender o grave caso dele. Ao tentar conseguir a transferência para Belém, uma assistente social da UPA teria ameaçado chamar a Guarda Municipal.

A sobrinha do paciente Danielle Costa gravou um vídeo em frente a unidade denunciando que a família tentava a transferência para Belém, mas foram ameaçados. “Estou gravando em frente a UPA do Icuí, onde meu tio está internado na sala vermelho. Ele teve um AVC na parte da manhã. Ele foi para a UPA do II (Cidade Nova II) e nem receberam ele. Mandaram para a UPA do Icuí. O quadro dele é bem grave. Ele está em coma, intubado, e eles não queriam dar posicionamento para a gente, somente às 4 da tarde”, detalhou Danielle.

Ela detalhou que as condições da UPA já são conhecidas e comprometem o atendimento dos pacientes, principalmente nos casos mais graves. A família reclamou que o atendimento de Douglas demorou muito, mesmo o caso dele se tratando de algo gravíssimo.

“Eu vim e tive uma conversa com eles. A gente tinha como transferir ele para Belém, mas eles não queriam liberar o protocolo para poder mandar para a rede de saúde de Belém. Diante da conversa que tive com a assistente social, eles liberaram em 20 minutos, porque eu dei um prazo para ela. Eles liberaram, mas foi na base da pressão, eles até ameaçaram ligar para a Guarda Municipal para nos coagir. A família está toda aqui, estamos aqui na frente. Isso para a gente não falar nada, não fazer nenhuma confusão, mas a gente estava fazendo porque é um direito nosso. A gente sabe que UPA não tem recursos. Eu já passei por várias situações na UPA que ficou como negligência”, declarou Danielle.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou respostas sobre as denúncias para a Prefeitura Municipal de Ananindeua (PMA) e para a Prefeitura Municipal de Belém (PMB) sobre a transferência do paciente e o atendimento. O espaço segue aberto para posicionamento dos órgãos competentes.

RELEMBRE - Essa não é a primeira vez que pacientes reclamam do atendimento da UPA do Icuí, em Ananindeua. Na última sexta-feira (14/03), outro vídeo que circulou pelas redes sociais mostrou uma mulher desesperada e revoltada ao buscar atendimento para a irmã na UPA. A irmã apresentava um quadro de hemorragia.

Na gravação, a mulher denuncia não apenas a falta de estrutura e assistência na unidade de saúde, mas também o deboche de uma funcionária, que teria rido da sua situação de desespero.

“A minha irmã está quase para morrer e ela [a funcionária] vem rir na minha cara? Eu estou indignada. Não tem uma fralda aqui. Não tem nada. Está uma bagunça”, desabafa a mulher, chorando na ocasião. Agentes da Guarda Municipal intervieram e pediram que a denunciante se acalmar. A mulher inconformada preferiu deixar o local do que esperar a assistência médica.