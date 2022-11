Delegação de paratletas do Pará conquistou o 3º lugar geral em campeonato; Belém incentiva a prática

A delegação de paratletas do Pará conquistou o 3º lugar geral nas Paralimpíadas Escolares 2022, realizada de 22 a 25 de novembro em São Paulo (SP). Além disso, a equipe conseguiu o recorde de pontos na competição e 120 medalhas. Em Belém, a prática esportiva de pessoas com deficiência (PcD) é incentivada, principalmente, por meio das Usinas da Paz.

No bairro da Cabanagem, o complexo oferece aulas de natação regulares aos sábados, promovidas pelo Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) da Secretaria de Educação do Pará, e garante suporte a um time de vôlei sentado, às quartas e sextas-feiras à noite.

O professor de educação física, William Souza, que atua na UsiPaz Cabanagem, reforça que muitos atletas de alto rendimento vêm de projetos sociais como os desenvolvidos no complexo. “Oferecer atividades esportivas nas comunidades é um passo muito importante para que novos talentos sejam descobertos. Nem todo mundo tem condições de pagar aulas de natação, por exemplo, e aqui eles têm acesso às aulas, mudando a realidade da população. São oportunidades sensacionais mesmo para quem não tenha o interesse de se tornar um atleta, mas busca qualidade de vida”, diz.

O coordenador de Esportes da UsiPaz Cabanagem, Alex Maciel, explica que quem quiser se inscrever na natação deve procurar o núcleo de esportes do complexo, com os documentos oficiais (identidade, CPF e laudo médico). “Após a apresentação da documentação, o futuro aluno passa por uma avaliação dos educadores físicos e poderá participar. Antes da Usina, a Cabanagem não tinha um espaço como esse, com a infraestrutura que temos aqui disponível para a comunidade. Além do exercício, o contato com a água e as atividades recreativas estimulam desde cedo as habilidades esportivas, que pode ser uma ponte para que os nossos alunos cheguem além”, conclui.