Comitê Brasileiro escolhe Belém para sediar a etapa regional das Paralimpíadas Escolares 2023

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou, na última terça-feira (22), que Belém será sede da etapa regional Norte e Nordeste das Paralimpíadas Escolares 2023. Segundo a organização, o Pará foi o escolhido por ter sido destaque na última edição da disputa.

VEJA MAIS

O estado ficou em primeiro lugar na regional Norte e Nordeste, que foi realizada em agosto deste ano, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ao todo, os paraenses conquistaram 150 medalhas e diversas modalidades.

“Pela importância das Paralimpíadas Escolares nós dividimos em regionais. Esse ano, por exemplo, aconteceu em Brasília (DF), Natal (RN) e São Paulo (SP). Escolhemos a cidade pela participação do Estado, pelo aumento de paratletas na competição, pelo incentivo às atividades para o aluno com deficiência visual e intelectual. Nós temos que valorizar os estados que valorizam o paratleta”, explicou o diretor de Desenvolvimento Esportivo do CPB, Ramon Pereira de Souza.

As Paralimpíadas Escolares são muito importantes para os jovens paratletas estão começando. A competição é responsável por revelar diversos talentos, como, por exemplo, o medalhista paralímpico Alan Fonteles.

A Secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, reforçou a importância de investir nos paratletas e de usar o esporte como forma de transformação social.

“Essa escolha é fruto de todo esse investimento, seja através da Secretaria de Educação, seja através da Secretaria de Esporte para incentivar os nossos alunos que têm alguma deficiência para conquistar essa superação. É um momento de muita alegria, pois são frutos que o Governo do Pará tem quando trazemos uma competição dessa com certeza é uma forma de incentivar o nosso aluno a ingressar em algum esporte”, destacou Elieth de Fátima Braga.

Paralimpíadas Escolares

As Paralimpíadas Escolares deste ano ocorre entre os dias 23 e 25 de novembro A competição vai reunir mais de 1.300 atletas, de 26 estados brasileiros - Piauí é o único que não vai participar.

As disputas serão em 14 modalidades: atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas (formato 3x3), bocha, futebol de cegos, futebol PC, goalball, halterofilismo, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

A delegação paraense é a segunda maior do Brasil, com 168 integrantes, sendo 120 paratletas. Geovana Garcia tentará uma medalha no judô, na categoria baixa visão. A judoca está empolgada para competir pela primeira vez fora de Belém e confiante para voltar com o título.

“Eu estou muito ansiosa, mas confiante. A expectativa é ganhar, ganhar ou ganhar. A minha preparação foi bem intensa, apesar de ainda ser faixa branca. A experiência está sendo incrível”, relatou a paratleta.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)