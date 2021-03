Defesa Civil monta posto para doações às famílias vítimas de incêndio em Icoaraci

A Defesa Civil de Belém esteve na manhã desta segunda-feira (8) na comunidade Itália, Distrito de Icoaraci, para avaliar os estragos causados pelo incêndio ocorrido no final da noite de domingo (7) na Rua 2 de Dezembro. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos nove casas de madeira foram destruídas pelas chamas, que se espalharam rapidamente pela comunidade e deixaram um rastro de destruição. Não houve vítimas.

Um ponto de arrecadação de doação para as famílias desabrigadas foi montado na sede da Agência Distrital de Icoaraci, na rua Manoel Barata, 476. Podem ser doados alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, roupas, calçados, móveis e eletrodomésticos. Os telefones para contato são (91)3073 -7605 / (91) 98733 - 2788

A rede de apoio às vítimas envolve a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), Secretaria Estadual de Assistência Social e Renda (Seaster), Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) e Polícia Civil.

O Governo do Estado informou que irá cadastrar as famílias que foram atingidas nesse incêndio no "Sua Casa", programa estadual que garante auxílio para construção, reconstrução e ampliação de casas. Além do benefício "Sua Casa", a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) irá fornecer auxílio emergencial, como cestas básicas para as famílias.