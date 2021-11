Defesa Civil de Belém faz vistoria em casa que pegou fogo na Terra Firme

Um casa de madeira foi totalmente destruída em um incêndio na Passagem Liberal, no bairro da Terra Firme, ocorrido no último sábado 27. O fogo foi inicialmente combatido por vizinhos até a chegada do Corpo de Bombeiros, que debelou as chamas evitando que se alastrassem para os imóveis vizinhos.

Três adultos residiam no imóvel que pegou fogo, mas não havia ninguém no local quando o sinistro começou, segundo informou a Defesa Civil do município de Belém.

A Defesa Civil municipal enviou ao local uma equipe de engenharia civil para fazer uma vistoria técnica no imóvel atingido. De posse do relatório que será emitido pelo órgão, o proprietário poderá requerer junto à Fundação Papa João XXIII (Funpapa) o recebimento do auxílio-aluguel; junto à Companhia de Habitação (Cohab), do governo do estado, poderá pleitear o auxílio "Sua Casa" (antigo Cheque Moradia); e junto à Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda (Seaster), pode obter um benefício para comprar utensílios domésticos.

Já os Bombeiros irão emitir um laudo pericial apontando a causa do acidente. O capitão Daivison Sales, dos Bombeiros, que esteve à frente do combate ao fogo, informou à TV Liberal que houve um incêndio de porte "médio" e que as chamas foram rapidamente debeladas com a ajuda da população. "Foi um foco centralizado na área da cozinha, que se desenvolveu", disse ele.

Em entrevista à emissora, o proprietário da casa incendiada, Adilson dos Santos Conceição, disse que o acidente pode ter sido provocado por uma vela acesa. Ele perdeu tudo o que possuía, inclusive os documentos pessoais. "Eu acho que foi uma vela que tava lá (...) Susto muito grande".