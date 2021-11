Casa é totalmente destruída em incêndio no bairro da Terra Firme, em Belém

Uma casa foi totalmente destruída em um incêndio no bairro da Terra Firme, em Belém, neste sábado (27). As primeiras informações indicam que não houve feridos, mas a perda foi total. Não há detalhes do que pode ter iniciado as chamas. As causas do fogo serão investigadas pelas autoridades competentes.

Em nota, o Corpo de bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que foram acionados, na tarde deste sábado (27), para a ocorrência de incêndio em uma casa, localizada no bairro da Terra Firme. “Houve perda total e haverá perícia no local”, diz ainda a nota. Ainda segundo as primeiras informações, a casa fica na passagem Liberal.