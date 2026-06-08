Defesa Civil alerta para alagamentos nas próximas horas desta segunda-feira (8) em Belém

A Defesa Civil emitiu, na tarde desta segunda-feira (8), um alerta severo para moradores de Belém devido ao risco de alagamentos nas próximas horas. A mensagem foi enviada diretamente para celulares por meio do sistema de alertas de emergência e informa que há possibilidade de extravasamento de canais em diferentes áreas da capital paraense.

No comunicado, o órgão orienta a população a evitar contato com a água dos alagamentos, que pode estar contaminada e representar riscos à saúde. O alerta também reforça a necessidade de atenção redobrada em áreas historicamente afetadas por inundações, principalmente durante períodos de chuva intensa e maré elevada.

A emissão do aviso ocorre em meio ao registro de fortes chuvas em Belém e na Região Metropolitana. A recomendação é que moradores acompanhem as atualizações dos órgãos oficiais, evitem deslocamentos por áreas inundadas e acionem os serviços de emergência em caso de necessidade. O alerta permanece válido para as próximas horas, enquanto as condições meteorológicas e o nível dos canais seguem sendo monitorados pelas autoridades.