Dados sobre violência sexual online ajudam no combate ao crime no Pará

O Governo Federal apresentou, na última quinta-feira (11), um diagnóstico sobre violência sexual online contra crianças e adolescentes, considerado um marco por oferecer dados estruturados que fortalecem políticas de prevenção em todo o país. No Pará, especialistas da segurança pública, como a delegada Géssica Araruna, da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV/PCPA), avaliam que o levantamento representa um avanço importante, permitindo à Polícia Civil alinhar estratégias mais eficazes de investigação e proteção no estado.

O estudo busca contribuir para o fortalecimento de políticas públicas e iniciativas privadas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes na internet. O diagnóstico mostra que, apesar dos avanços no marco legal e nas ações de prevenção, o Brasil ainda enfrenta graves desafios para proteger esse público no ambiente digital.

Segundo o documento, intitulado “Diagnóstico da Violência Sexual Online – Crianças e Adolescentes”, o crime apresenta características próprias que exigem novos marcos regulatórios, respostas tecnológicas e estratégias de acolhimento específicas. Entre os avanços mapeados, o levantamento destaca o papel da sociedade civil na prevenção e mobilização social. Ressalta, ainda, que em todos os setores é necessária uma atuação mais colaborativa.

VEJA MAIS

A delegada Géssica Araruna avalia que o diagnóstico representa um avanço importante, pois oferece dados estruturados que fortalecem o trabalho da Polícia Civil e permitem alinhar estratégias de investigação no estado. Segundo ela, o documento apresentado pelo Governo Federal é um marco relevante, já que oferece uma visão ampla e organizada sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes em ambientes digitais.

Ela destaca que a Polícia Civil terá acesso a informações qualificadas que podem subsidiar novas técnicas de investigação e reforçar a cooperação com outros órgãos.

Casos no estado

O panorama dos casos no Pará mostra um aumento constante, de acordo com Géssica. “Só neste ano de 2025, a nossa unidade policial já conta com cerca de 41 denúncias de crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes por meio da internet, condutas conhecidas como ‘ciberpedofilia’. E este não é o único órgão que recebe denúncias, portanto, os números certamente são maiores”, explica.

A delegada acrescenta que o crescimento das notificações reflete não apenas a maior conscientização da sociedade, mas também o empenho das autoridades e das plataformas digitais no rastreamento de condutas suspeitas.

Monitoramento

A delegada também lembra a importância do acompanhamento familiar, apontando que a falta de orientação sobre a rotina digital de crianças e adolescentes aumenta a vulnerabilidade.

Cenário alarmante

A psicóloga Camila Ferreira, da clínica Psicobrincar, especializada em psicologia infantojuvenil, alerta que o cenário nacional é alarmante para a existência de violência sexual pela internet.

No Brasil ainda há muitas lacunas nesse enfrentamento contra a violência sexual online, pois ainda é necessário priorizar a educação sexual em espaços escolares, familiares e institucionais.

Políticas públicas

Camila reforça a importância de políticas públicas e estudos como o Diagnóstico de Violência Sexual apresentado pelo Governo Federal.

De acordo com ela, a violência sexual online vem ocorrendo de forma não tão explícita, quando imagens de crianças e adolescentes que parecem estar se exibindo por vontade própria nas câmeras são utilizadas por pedófilos.

A psicóloga aponta que a violência sexual contra crianças e adolescentes, incluindo o formato online, é uma questão de saúde pública.

Estratégia

Já para o psicólogo Leonardo Melo, o diagnóstico da violência sexual online em crianças e adolescentes é uma estratégia fundamental, pois resulta na integração de diversos setores e da iniciativa privada para uma análise mais apurada dos dados.