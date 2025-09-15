Trânsito na Rua da Marinha tem novo desvio a partir desta segunda-feira (15/9), em Belém

A partir de 8h desta segunda-feira (15), o trânsito na Rua da Marinha, entre a Rua Sexta e a Passagem Dias, será interditado para continuidade das obras da Nova Rua da Marinha, em Belém. Os veículos serão direcionados para o trecho já concluído do prolongamento e duplicação da via. Para garantir segurança e fluidez, o perímetro entre a Avenida Augusto Montenegro e a Rua Sexta também permanecerá interditado. Não foi divulgado até quando o desvio será mantido.

As alterações no tráfego serão feitas de forma gradual, a cada 500 metros, minimizando os impactos no trânsito. Enquanto houver desvio, a nova pista contará com uma faixa exclusiva de estacionamento para moradores da área.

O projeto da Nova Rua da Marinha, que vai transformar a área em um estratégico corredor viário, integra o legado de obras da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Novo eixo de mobilidade

Com 3,5 quilômetros de extensão, o prolongamento e a duplicação da Nova Rua da Marinha reduzirão congestionamentos, aumentarão a segurança viária, diminuirão o tempo de deslocamento na Região Metropolitana de Belém e reforçarão o desenvolvimento urbano.

O projeto, executado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), inclui duas pistas de mão dupla com três faixas de rolamento cada, ciclofaixa e passeio acessível. Também contempla sinalização horizontal e vertical, paradas de ônibus e nova iluminação em LED, oferecendo mais conforto e segurança à população.