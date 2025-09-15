Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Trânsito na Rua da Marinha tem novo desvio a partir desta segunda-feira (15/9), em Belém

As alterações no tráfego serão feitas de forma gradual, a cada 500 metros, minimizando os impactos no trânsito

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a Rua da Marinha. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A partir de 8h desta segunda-feira (15), o trânsito na Rua da Marinha, entre a Rua Sexta e a Passagem Dias, será interditado para continuidade das obras da Nova Rua da Marinha, em Belém. Os veículos serão direcionados para o trecho já concluído do prolongamento e duplicação da via. Para garantir segurança e fluidez, o perímetro entre a Avenida Augusto Montenegro e a Rua Sexta também permanecerá interditado. Não foi divulgado até quando o desvio será mantido. 

As alterações no tráfego serão feitas de forma gradual, a cada 500 metros, minimizando os impactos no trânsito. Enquanto houver desvio, a nova pista contará com uma faixa exclusiva de estacionamento para moradores da área.

O projeto da Nova Rua da Marinha, que vai transformar a área em um estratégico corredor viário, integra o legado de obras da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Novo eixo de mobilidade

Com 3,5 quilômetros de extensão, o prolongamento e a duplicação da Nova Rua da Marinha reduzirão congestionamentos, aumentarão a segurança viária, diminuirão o tempo de deslocamento na Região Metropolitana de Belém e reforçarão o desenvolvimento urbano. 

O projeto, executado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), inclui duas pistas de mão dupla com três faixas de rolamento cada, ciclofaixa e passeio acessível. Também contempla sinalização horizontal e vertical, paradas de ônibus e nova iluminação em LED, oferecendo mais conforto e segurança à população.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

trânsito

rua da marinha

novo desvio

segunda-feira
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

EDUCAÇÃO

Seduc e MEC entregam Redes de Inovação para Educação Híbrida no Pará

A RIEH é uma parceria do MEC com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL)

11.09.25 19h04

EDUCAÇÃO

Ministro da Educação anuncia novos investimentos no IFPA e entrega certificados do Pronatec em Belém

Investimentos somam R$ 180 milhões e incluem expansão do IFPA, retomada de obras e criação de linha de microcrédito para egressos do Pronatec

10.09.25 20h33

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Boulevard da Gastronomia em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Boulevard da Gastronomia, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

09.09.25 9h19

MAIS LIDAS EM BELÉM

INOVAÇÃO

Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

No próximo dia 25, será lançado o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da COP 30 de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal

14.09.25 9h00

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

bem-estar

Acne: doença causa incômodos físicos e estéticos; tratamento exige dedicação

Entre os motivos que podem causar ou agravar a acne, destacam-se a aplicação de cosméticos oleosos, o calor e o consumo de alimentos com alto índice glicêmico.

14.09.25 10h00

TDAH

Veja como a música pode melhorar a concentração e a comunicação de pessoas com TDAH

Ouvir música ou tocar um instrumento pode reduzir os sintomas e trazer mais qualidade de vida para crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

14.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda