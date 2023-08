Cúpula da Amazônia: trânsito com engarrafamento é registrado em várias vias de Belém

Vários pontos de engarrafamento foram registrados no trânsito de Belém, na manhã desta terça-feira (8) por conta da grande movimentação da Cúpula da Amazônia em Belém, evento realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no bairro do Marco.

VEJA MAIS

Na avenida Almirante Barroso, um dos principais corredores de tráfego da cidade, entre 8h e 8h30, o congestionamento seguia desde o Entroncamento até próximo ao Bosque Rodriugues Alves. Vários veículos, principalmente motos, usando a pista do BRT.

Para fugir desse engarrafamento, alguns condutores optam pelas avenidas paralelas - João Paulo II e Pedro Álvares Cabral, que também registram alguns pontos parados.

De acordo com o aplicativo Waze, entre 8h30 e 9h, o trânsito era bastante intenso em vias do bairro do Marco, perto do Hangar. Engarrafamento registrado nas travessas Angustura e Lomas Valentinas, entre as avenidas Almirante Barroso, Romulo Maiorana e Duque de Caxias. Na Almirante Barroso, os carros praticamente não se moviam perto da avenida Dr freitas e travessa Perebebuí. Na avenida João Paulo II, o fluxo quase parado começava desde a Rua Mariano, no bairro do Castanheira, e seguia até a travessa Lomas Valentinas.

Trânsito na avenida Almirante Barroso, esquina com travessa Perebebuí (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Com vários representantes dos países amazônicos na cidade, vias nos arredores do Hangar foram interditadas para garantir a segurança. Entre as vias interditadas: Av. Duque de Caxias, no sentido Av. Dr. Freitas/Trav. Alferes Costa; Av. Brigadeiro Protásio, nos dois sentidos; Av. Dr. Freitas, no sentido Av. Almirante Barroso/Av. Visconde de Inhaúma, incluindo os retornos e no sentido Av. Visconde de Inhaúma/Av. Duque de Caxias; e Passagem Numa Pinto, no acesso da Av. Duque de Caxias.

Rotas Alternativas

A Semob indica as vias que podem servir de opção para os condutores: avenidas João Paulo II, Marquês de Herval, Pedro Miranda e Pedro Álvares Cabral, que são paralelas à avenida Duque de Caxias.

Também podem servir de rota alternativa as avenidas Tavares Bastos, travessas Lomas Valentinas, Angustura, Mauriti, Estrella, Vileta e Humaitá, que são paralelas às avenidas Júlio César e Dr. Freitas.