Cúpula da Amazônia: trânsito ao redor do Hangar está interditado; confira as rotas alternativas

A manhã desta terça-feira (8) começou com interdições de trânsito nos arredores do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no bairro do Marco, em Belém. As interdições foram feitas por conta da Cúpula da Amazônia, evento que reúne representantes de 15 países amazônicos para debater desmatamento ilegal, combate ao crime organizado e financiamento externo para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. A programação começa nesta terça e segue até quarta-feira (9). Durante os 2 dias, haverá as interdições. Confira o que muda no trânsito e quais as rotas alternativas para evitar engarrafamento:

Interdições de vias

Foram interditadas para os veículos, desde a meia-noite desta terça-feira (8) até o final do evento, na quarta-feira (9), os seguintes trechos das já citadas vias:

• Av. Duque de Caxias, no sentido Av. Dr. Freitas/Trav. Alferes Costa;

• Av. Brigadeiro Protásio, nos dois sentidos;

• Av. Dr. Freitas, no sentido Av. Almirante Barroso/Av. Visconde de Inhaúma, incluindo os retornos e no sentido Av. Visconde de Inhaúma/Av. Duque de Caxias; e

• Passagem Numa Pinto, no acesso da Av. Duque de Caxias.



O acesso dos moradores se dá somente pela Avenida Romulo Maiorana. Agentes de trânsito da Semob, da GMB e dos demais órgãos de segurança pública estarão no entorno do Hangar para garantir o bloqueio, monitoramento e orientação dos moradores das áreas interditadas, condutores e pedestres.

Rotas Alternativas

A Semob indica as vias que podem servir de opção para os condutores: avenidas João Paulo II, Marquês de Herval, Pedro Miranda e Pedro Álvares Cabral, que são paralelas à avenida Duque de Caxias.

Também podem servir de rota alternativa as avenidas Tavares Bastos, travessas Lomas Valentinas, Angustura, Mauriti, Estrella, Vileta e Humaitá, que são paralelas às avenidas Júlio César e Dr. Freitas.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) monitora o trânsito com o apoio da Guarda Municipal de Belém (GMB), junto aos demais órgãos da Segurança Pública estadual e federal, como Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar.