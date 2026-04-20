Cruz Vermelha orienta população sobre cuidados durante chuvas intensas em Belém
Recomendações incluem evitar áreas alagadas, atenção com rede elétrica e acionamento de órgãos de emergência
Diante do cenário de fortes chuvas que atingiram Belém e provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade, a Cruz Vermelha Brasileira divulgou uma série de orientações para reduzir riscos e garantir a segurança da população.
Entre as principais recomendações está evitar áreas alagadas, mesmo quando a água aparenta ser rasa. Segundo a instituição, atravessar ruas com acúmulo de água pode representar perigo, devido à possibilidade de buracos encobertos, correntezas ou até contaminação.
Outro alerta importante diz respeito à rede elétrica. A orientação é manter distância de fios caídos e evitar contato com estruturas metálicas durante a chuva, reduzindo o risco de choques elétricos.
Dentro de casa, a recomendação é desligar aparelhos da tomada e manter documentos e itens importantes em locais seguros, protegidos da água. Já no trânsito, a orientação é redobrar a atenção e, se possível, evitar sair durante períodos de chuva intensa.
Em situações de emergência, a população deve acionar os órgãos competentes, como a Defesa Civil, pelo número 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Fique atento às principais orientações da Cruz Vermelha:
- Evite áreas de risco: Não atravesse ruas alagadas, mesmo que pareçam rasas;
- Atenção com energia elétrica: Fique longe de fios caídos e não toque em estruturas metálicas;
- Proteja sua casa: Desligue aparelhos da tomada e guarde documentos em local seguro;
- No trânsito: Redobre a atenção e evite sair durante chuvas fortes.
Em emergências, ligue:
- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
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