Cruz Vermelha orienta população sobre cuidados durante chuvas intensas em Belém

Diante do cenário de fortes chuvas que atingiram Belém e provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade, a Cruz Vermelha Brasileira divulgou uma série de orientações para reduzir riscos e garantir a segurança da população.

Entre as principais recomendações está evitar áreas alagadas, mesmo quando a água aparenta ser rasa. Segundo a instituição, atravessar ruas com acúmulo de água pode representar perigo, devido à possibilidade de buracos encobertos, correntezas ou até contaminação.

Outro alerta importante diz respeito à rede elétrica. A orientação é manter distância de fios caídos e evitar contato com estruturas metálicas durante a chuva, reduzindo o risco de choques elétricos.

Dentro de casa, a recomendação é desligar aparelhos da tomada e manter documentos e itens importantes em locais seguros, protegidos da água. Já no trânsito, a orientação é redobrar a atenção e, se possível, evitar sair durante períodos de chuva intensa.

Em situações de emergência, a população deve acionar os órgãos competentes, como a Defesa Civil, pelo número 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Fique atento às principais orientações da Cruz Vermelha:

- Evite áreas de risco: Não atravesse ruas alagadas, mesmo que pareçam rasas;

- Atenção com energia elétrica: Fique longe de fios caídos e não toque em estruturas metálicas;

- Proteja sua casa: Desligue aparelhos da tomada e guarde documentos em local seguro;

- No trânsito: Redobre a atenção e evite sair durante chuvas fortes.

Em emergências, ligue:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193