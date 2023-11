Crianças em tratamento contra o câncer recebem ação da PRF no Hospital Octávio Lobo

As crianças em tratamento contra o câncer no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol) receberam, nesta terça-feira (21), a ação solidária “Policiais Contra o Câncer Infantil 2023”, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Pará. A campanha alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, celebrado no próximo dia 23 de novembro, ocorre em todo o território nacional e tem como objetivo reforçar as orientações sobre os sintomas da doença e a importância do diagnóstico precoce.

A policial Tainah Nascimento, da Comissão de Direitos Humanos da PRF, destaca o compromisso social que a corporação assumiu desde 2014. “É uma maneira de mostrar o lado humanizado dos policiais, além de aproximar os agentes desse público infanto-juvenil”, avalia. Ainda de acordo com Tainah, “há nove anos a PRF vem apoiando a causa do câncer infantil. Por meio deste ato de solidariedade, a corporação busca resgatar a autoestima desses pacientes e também trazer alegria durante um momento de entretenimento”, reforça a policial.

No Brasil, são registrados mais de oito mil casos novos de câncer infantojuvenil por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Atualmente, 805 crianças e adolescentes estão em tratamento no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), em Belém. Os tipos mais comuns da doença são as leucemias, os linfomas, os tumores ósseos e os tumores cerebrais. Quando diagnosticados em fase inicial, cerca de 80% dos pacientes podem ser curados, conforme explica a diretora técnica do hospital, a oncopediatra Alayde Vieira.

“Diferente dos cânceres em adultos, o câncer em crianças não está associado a fatores de riscos ambientais e ao estilo de vida dos pacientes. Além disso, os sintomas se assemelham aos de doenças benignas, por isso é fundamental que os pais e os cuidadores procurem atendimento médico para investigação. Com diagnóstico precoce e tratamento adequado, as chances de cura aumentam”, diz a especialista.

VEJA MAIS

A estudante Willyane Dias, hoje com 22 anos, bateu o Sino da Vitória. A jovem foi diagnosticada com câncer aos 16 anos e, na época, ela começou a sofrer de sudorese noturna, coceira e fadiga. Ao procurar ajuda, ela recebeu o diagnóstico de que estava com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático. À época, Willyane chegou a perder 30 quilos. Foi internada e iniciou o tratamento no Hoiol, onde passou pela quimioterapia seguida de radioterapia.

“Após cinco anos de controle até a alta definitiva, hoje posso dizer que venci o câncer e espero servir de inspiração para essas crianças e jovens. Eu enfrentei o câncer e tive êxito”, comemorou Willyane.

Interação

A programação foi animada com músicas e brincadeiras e promoveu a interação social entre as crianças e os policiais em frente ao hospital. Além disso, o evento contou com o auxílio dos voluntários e a participação dos mascotes do Remo e Paysandu. Ao todo, 17 agentes estiveram presentes na homenagem aos pequenos pacientes. Um deles foi o PRF Schualbert Assis que pelo segundo ano consecutivo participou da ação.

“Em um gesto simbólico, ‘raspamos nossas cabeças’ em solidariedade a essas crianças que lidam muito cedo com sintomas e efeitos colaterais do tratamento oncológico, sofrem mudanças na rotina e na aparência, principalmente, a queda de cabelo, que é bem característica p​ara quem passa pela quimioterapia. Sei que não é nem 1% do que elas passam, mas é algo feito com muito carinho”, afirmou o policial.

As doações arrecadadas serão doadas ao Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, Casa Ronald McDonald, Casa do Menino Jesus, Instituto Áster, ONG Grupo DOE e entidades filantrópicas que oferecem assistência às crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer no Pará.