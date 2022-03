Crianças de 9 a 14 anos serão vacinadas contra o HPV a partir desta segunda-feira (07/03)

A partir desta segunda-feira (7) meninas de 11 a 14 anos e meninos de 9 a 14 anos poderão se vacinar contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) até o dia 16 de março, nas escolas da rede municipal de ensino de Belém. A iniciativa é da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O objetivo é integrar a ação à campanha “Março Lilás”, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e combate ao câncer de colo do útero. Após o período de vacinação nas escolas, o imunizante seguirá sendo ofertado nas Unidades Básicas de Saúde de Belém, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A coordenadora Camila Malcher, representante da Coordenação Integrada de Educação e Saúde da Semec, afirma que a ação faz parte de um calendário integrado das secretarias e o objetivo é aproximar crianças e adolescentes dos temas relativos à saúde.

"Esta é uma política integrada que visa potencializar a educação em saúde e o cuidado de si, ampliando o acesso dos serviços de saúde, ao aproximá-lo do público alvo. Além da vacinação, a escola desenvolverá atividades educativas de maneira sistemática sobre saúde da mulher, envolvendo meninas e meninos", explicou.

Sobre as atividades, Camila relembra que as ações iniciaram com a entrega de kits menstruais em várias escolas da rede municipal, no mês de fevereiro. "A temática saúde menstrual é o início do conjunto de ações e é o elemento disparador, para ao longo do ano, trabalharmos o cuidado de si e do outro. A prevenção e combate ao câncer do colo de útero, está entre os assuntos a serem tratados", ressaltou.

Vacinação combate doenças

Niracy Bahia é professora e mãe de aluna. A filha Nalu Vitória atualmente está no 9º ano do ensino fundamental e está na idade de se vacinar contra o HPV. Sobre a iniciativa de levar a vacinação para dentro da escola, ela acredita que assim abrangerá um número maior de pessoas dentro da faixa etária proposta. Pede também atenção dos pais à temática e que não deixem de vacinar e conversar com os filhos. "Acho que a vacinação na escola é de suma importância, pois abrange um número maior de crianças e adolescentes. Também chama a atenção para os pais que ainda são relutantes em levar seus filhos para vacinar. Minha filha acha que se vacinar é muito importante para combater várias doenças e o vírus", comentou.

A vendedora autônoma Maiza Amaral também compartilha da ideia do diálogo e relata que a filha que está na 4ª série do ensino fundamental já entende a importância da vacinação, não só do HPV, mas de outras imunizações. "Ela entende a importância da prevenção, pois enfatizamos que os riscos são grandes não somente de doenças como HPV mais outras doenças na nossa sociedade. A vacinação é uma forma de proteger a criança e os adolescentes antes do contato com o vírus, ou seja, antes do início da vida sexual. Para isso, nós pais e responsáveis precisamos apoiar a campanha contra o HPV levando nossos filhos até um posto de vacinação. Dessa forma estaremos contribuindo para reduzir a incidência e a circulação de casos", finalizou.