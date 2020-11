Criança morta em abrigo Warao na Campina era atendida pela saúde municipal, diz prefeitura

Em nota publicada no início da tarde desta quarta-feira (18), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) confirmou que a criança de dois anos, R.M.P, encontrada morta esta manhã, em um abrigo de indígenas venezuelanos da etnia Warao no bairro da Campina, em Belém, estava refugiada na capital desde o dia 1 de novembro e era acompanhada pela saúde municipal.

Segundo afirma a Sesma, a criança "vinha sendo assistida pela equipe do Consultório da Rua (CNR), porém, o quadro de saúde da mesma se agravou hoje (18)". O abrigo onde ocorreu a morte fica na travessa Campos Sales, entre as ruas Aristides Lobo e Riachuelo. Servidores públicos ficaram chocados ao se depararem com a criança. O caso está sendo investigado pela polícia. Veja:

A Sesma disse ainda que, por volta das 10h20, equipes da secretaria foram comunicadas de que a criança "estava apresentando dificuldades para respirar". A secretaria municipal de saúde afirmou que "orientou responsável a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para resgate, mas por conta do quadro de saúde que a criança se encontrava, a mesma não resistiu e veio à óbito ainda no local de moradia".

Pai da criança chega ao abrigo, após saber da morte (Igor Mota / O Liberal)

Casa não é abrigo municipal



A Fundação Papa João XXIII ( Funpapa), também vinculada à Prefeitura Municipal de Belém, informou que "irá prestar toda assistência com auxílio funeral a família da criança que veio a óbito.

A Funpapa destacou, ainda, através de nota, que a casa localizada na Campos Sales, onde a criança faleceu, "não é administrada pela Prefeitura de Belém".

A Prefeitura Municipal de Belém também disse, em sua nota oficial, que lamenta e se solidariza com a dor dos familiares da criança falecida.

Situação do abrigo Warao é precária



Ouvido pela redação integrada de O Liberal, Thyago Rezende, voluntário do grupo Venezuelanos Belém, que dá apoio assistencial a vários abrigos Warao na capital, já havia informado à reportagem de O Liberal que a criança vinha sendo acompanhada. Segundo os voluntários, ela estava doente há algum tempo, e teria morrido após uma crise de tosse.

Não há confirmação sobre ser um caso agravado de covid-19, como chegou a ser ventilado, já que o diagnóstico ainda depende de exames mais detalhados.

No local onde a criança foi achada morta, a reportagem de O Liberal constatou que há muita desorganização e sujeira. A criança morreu dentro de um quarto onde a diária custa R$ 30, sem qualquer apoio.

Situação do abrigo, precária, oferece riscos à saúde (Igor Mota)

Voluntários ressaltam que em vários abrigos como esse a alimentação dos indígenas é muito deficiente e todas são desnutridas em algum nível.

Indígenas acolhidos nos abrigos públicos também reclamam de descaso. Recentemente, houve reclamações no abrigo que fica no Tapanã - esse mantido pelo poder municipal.