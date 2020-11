Criança é encontrada morta em abrigo de venezuelanos Warao, em Belém

Uma criança de dois anos foi encontrada morta em um abrigo de indígenas venezuelanos da etnia Warao, em Belém. O local fica na travessa Campos Sales, entre as ruas Aristides Lobo e Riachuelo. Servidores públicos estaduais e municipais ficaram chocados com a cena. O caso está sendo investigado. Veja imagens do abrigo e da chegada do pai ao local:

LEIA TAMBÉM: Waraos denunciam descaso em abrigo do Tapanã; Prefeitura nega

Thyago Rezende, voluntário do grupo Venezuelanos Belém, informou que a criança já vinha sendo acompanhada. Estava doente há algum tempo e morreu após uma crise de tosse. Não há confirmação sobre ser um caso de covid-19, já que isso requer exames mais detalhados.

No local, há muita desorganização, bagunça e sujeira. Não é a primeira vez que indígenas acolhidos nos abrigos reclamam de descaso. Recentemente, houve reclamações no abrigo que fica no Tapanã.

O voluntário ressalta que a alimentação dos indígenas é muito deficiente e todas são desnutridas em algum nível. A criança morreu dentro de um quarto onde a diária custa R$ 30, sem qualquer apoio direito.

A Prefeitura de Belém, por enquanto, apenas confirmou que a casa onde a menina Warao morreu não é responsabilidade do poder público.

Um servidor da Guarda Municipal de Belém, que estava no local, apenas disse que um boletim de ocorrência seria feito, na Seccional do Comércio. Nem Polícia Militar e nem Polícia Civil têm informações sobre o caso ainda.

Acompanhe para mais informações.