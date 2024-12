Crença e obediência à palavra de Deus são destaques da missa na sede de O Liberal

Acolher e acreditar na palavra de Deus foram os pontos centrais da mensagem ministrada, neste domingo (22), pelo padre Claudio Pighin aos fiéis que acompanharam a missa dominical que acontece tradicionalmente na sede do Grupo Liberal, às 11h.

A mensagem do evangelho foi do primeiro capítulo do livro de Lucas, no qual relata a visita de Maria, mãe de Jesus, à casa de Zacarias para encontrar com sua esposa, Isabel. Padre Claudio Pighin destacou as ações da mãe de Jesus como exemplo de entrega ao evangelho. Para o encontro, as escrituras sagradas apontam que Maria se deslocou 100 km, por uma região montanhosa.

“Maria, uma jovem mulher, que se fez prontidão em acolher a sagrada escritura e a palavra de Deus. A gente se pergunta: temos a mesma prontidão em se deixar possuir pela palavra de Deus? Maria fazendo a visita a Isabel confirma tudo o que a palavra de Deus tinha falado e mostra que as sagradas escrituras não contam mentiras e são transparentes”, ressaltou o celebrante.

Pighin alertou para a necessidade de confiar, cada vez mais, nas palavras de Deus, assim como Maria. “Maria soube e acreditou, e fez um grande sacrifício se colocando à disposição de Deus e viajando cerca de 100 km à pé”.

Segundo o padre, quem acredita em Deus acolhe as necessidades do próximo e busca ajudar, mesmo que isso implique em grandes esforços. Conforme explicou Pighin, quando Maria chegou ao local, ignorou o rito de cumprimentar primeiramente o dono da casa e se dirigiu a Isabel, que foi agraciada com a maternidade. Naquela ocasião, declarou o padre, o milagre foi concedido àqueles que acreditaram.

“Nós falamos muito de Deus, da boca pra fora, mas a existência de Deus na gente é vazia. Mas, mesmo assim, Deus não exclui ninguém. As duas mulheres, que acreditaram, proclamaram a palavra de Deus.”

Por isso, padre Claudio Pighin destacou que, sobretudo durante esta preparação para o Natal, bem-aventurados são os que acolhem Jesus nas suas vidas e acreditam na palavra Dele.