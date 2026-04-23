Cratera em cruzamento no bairro da Pedreira gera transtornos e preocupa moradores em Belém

Uma cratera tem preocupado moradores e motoristas que trafegam pelo cruzamento da avenida Dr. Freitas com a avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém. O problema foi registrado nesta quinta-feira (23) e já representa risco para quem circula pela área, considerada de grande movimentação.

De acordo com relatos de moradores, o buraco ultrapassa dois metros de extensão e segue aumentando, o que tem gerado apreensão na vizinhança. Para tentar evitar acidentes, alguns moradores improvisaram a sinalização com pedaços de madeira, alertando os condutores sobre o perigo.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) foi acionada e prestou apoio no local, orientando o trânsito ao longo do dia para reduzir os riscos de ocorrências.

A principal preocupação dos moradores é que, com o período chuvoso, a cratera se amplie ainda mais, agravando a situação e elevando o risco de acidentes, especialmente por conta do intenso fluxo de veículos no cruzamento.

A equipe de reportagem do Grupo Liberal esteve no endereço na tarde desta quinta-feira (23) e constatou que o buraco possivelmente foi aberto por uma equipe da Águas do Pará para a realização de serviços na área. No entanto, os trabalhos não foram detalhados no local.

A reportagem entrou em contato com a concessionária para esclarecer qual foi o serviço executado, se o buraco já foi tapado, se há previsão de intervenções semelhantes em outros pontos da cidade e quais seriam esses locais, mas até o momento não houve retorno.